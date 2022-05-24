Vali Erkan Kılıç ziyaretlere başladı

Haber: Ceylan Beykoz

Ziyaretlerine ilk olarak Kıbrıscık İlçesinden başlayan Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kıbrıscık Kaymakamı Ali Erdoğan ve Kurum Amirleri tarafından Kaymakamlık Binası önünde karşılandı. Vali Kılıç, Kıbrıscık İlçemizde yapılan, yürütülen ve planlanan çalışmalarla ilgili Kaymakam Ali Erdoğan'dan bilgiler aldı.

İlçe ziyaretlerine Seben'de devam eden Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kaymakamlık Binası ile yapımı devam eden Sağlık Ocağı'nda incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili Seben Kaymakamı Süleyman Bakan'dan bilgiler aldı, sağlık çalışanlarının ve kaymakamlık personelinin talep ve önerilerini dinleyerek çalışmalarında başarılar diledi.

Göynük ve Mudurnu İlçelerini de ziyaret eden Bolu Valisi Erkan Kılıç, ilk olarak Âziz İstanbul' un Manevi Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han Hz.'nin Hocası, Akşemseddin Hz. Türbesini ziyaret etti. Vali Kılıç, Kaymakam V. Fatih Çevik ve Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’dan İlçenin tarihi ve kültürel varlıkları ile gerçekleşen turizm faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Sayın Valimiz Erkan Kılıç’ın Göynük ziyaretleri beyaz et sektöründe faaliyet gösteren Erpiliç Tesislerini ziyaret ederek üretim aşamaları ve sektörel çalışmalar hakkında bilgiler almasıyla son buldu.

Göynük İlçe ziyaretinin akabinde gerçekleşen Mudurnu İlçesi ziyaretlerinde ise yapımı devam eden Mudurnu Devlet Hastanesi’ni ve diğer yatırımları yerinde inceleyen Bolu Valisi Erkan Kılıç, Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik' ten yapılan ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Son olarak deri sanayisi ile ön plana çıkan Gerede İlçesini ziyaret eden Bolu Valisi Erkan Kılıç, İlçede devam eden devlet yatırımlarını, Tarihi Kiliseli Tüccar Han ile Arasta çarşısında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek Kaymakam Cengiz Ayhan'dan ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'dan yapılan ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Vali Kılıç, Deri Organize Sanayi Bölgesi ve Karma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarını da ziyaret etti.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İlçe ziyaretlerine sık sık devam edeceğini, İlimiz genelinde yürütülen ve planlanan yatırımların yakından takipçisi olacağını belirtti.