Vali Erkan Kılıç’a sert eleştiri



Haber: Erdal Tanrıverdi

CHP İlçe Başkanı Türkoğlu açıklamasında, “Bildiğiniz gibi Bolu Belediyesi tarafından her yıl Kurban Bayramından önce bağış ve pay yardımı konusunda şehrin farklı noktalarında bilgilendirme afişleri asılır, toplanan bağışları da bir yıl boyunca ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza ulaştırırdı. Ne yazık ki bu yıl Bolu Valiliği, Bolu Belediyesinin bağış bilgilendirmesi için astığı afişleri, indirtti. Ayrıca, kurban bağışı için, şimdiye kadar belediyenin banka hesaplarına yapılan bağışlara da el konulacağı ifade ediliyor. Bolu Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında ise konu ile ilgili kanun maddelerine atıfta bulunarak Belediyenin Kurban Yardımı toplama faaliyetinin izinsiz olduğu ifade ediliyor” dedi.

Kolluk kuvvetler devreye sokularak indirilen afişler, ne yazık ki Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın iktidarın valisi olduğunu bizlere bir defa daha göstermiş oldu diyen Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, “Daha önceden bazı ilçelerimizde Kaymakamlık görevi yapan Sayın Kılıç’ın, Bolu’ya Vali olarak atanmasının hemen ardından Cumhurbaşkanına ve İç İşleri Bakanına teşekkür etmesi dikkatimizden kaçmamıştı. Bolu Valisi Sayın Erkan Kılıç bu teşekkürle devletin valisi olma yolunda güven kaybetmiş, Bolu Belediyesinin Kurban bağışı ile ilgili afişlerini kaldırtarak da bundan sonraki süreç ile ilgili daha net fikir sahibi olmamızı sağlamıştır. Çünkü Sayın Kılıç iyi niyetli olsaydı, afişleri söktürmeden önce Bolu Belediyesinde ilgili kişileri arattırırdı. Bolu’yu beraber yönettiği Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ı arayarak uyarabilirdi. Bolu Valisi Sayın Erkan Kılıç’ın Bolu Belediyesi tarafından toplanan Kurban Bağışı ile ilgili yolsuzluk yönünde bir şüphesi, duyumu veya belgesi mi var? Sayın Valinin böyle bir şüphesi, belgesi yok ise, sadece ilgili kanun maddelerine atıfta bulunarak yapılan basın açıklaması, Bolu Valisi Sayın Erkan Kılıç’ı, kanunların herkese eşit ve tarafsız uygulanması konusunda çok daha hassas olmak zorunda bırakır. Temelinde inancımızın paylaşmayı ibadet saydığı, yardım sever yurttaşımız ile yardıma muhtaç insanımızı buluşturmak olan Bolu Belediyesinin bağış kampanyasını engelleyerek, en fazla zararı, yardıma muhtaç insanımıza verirsiniz. Bizler buna asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.