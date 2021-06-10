Vali esnaflarla bir araya geldi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Valilik Binası önünde aşı sırası gelen vatandaşlarımıza randevu vermek ve aşı hakkında bilgilendirme amacıyla kurulan “COVID-19 Aşı Randevu ve Bilgilendirme Standı”nı ziyaret etti. Stand çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Ümit, "Aşılama sırası gelen vatandaşlarımız, Valilik önünde kurulan ve Pazartesiden itibaren pazaryerlerinde kurulacak olan Aşı Stantlarına gelerek aşı randevularını alabileceklerdir" dedi.

Vali Ümit ayrıca, Ali Rıza Tekemen caddesinde faaliyet gösteren esnaflarla da bir araya geldi. Esnaflarla sohbet edip önerilerini dinleyen Vali Ümit, kendisine iletilen talep ve şikayetlerin gereğinin yapılacağını belirterek “Azmin de sabrın da timsali milletimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Esnaf ziyaretlerinde çocukların ilgisiyle de karşılaşan Vali Ümit, bir süre onlarla sohbet ederek kısmi de olsa okulların açılması sebebiyle çocukların duydukları mutluluğa ortak oldu. Vali Ümit,"Okullarımızın açık kalması için herkesin pandemi kurallarına riayet etmesi gerekiyor" dedi