Vali gelmeden teşekkür etti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bolu’nun yeni valisi olan Erkan Kılıç, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tensip ve takdirleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şükranlarını sundu.

Kılıç paylaşımında; “2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atanmış bulunmaktayım. Tensip ve takdirleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ ya şükranlarımı ve saygılarımı arz ederim.” İfadelerine yer verdi.