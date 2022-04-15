Vali gençlerle birlikte

Haber: Erdal Tanrıverdi

Öğrencilerle tanışarak dil, tarih, kültür ve medeniyet üzerine sohbet eden Vali Ahmet Ümit, farklı ülkelerden gelen öğrencileri misafir etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. TÖMER Öğretim Görevlileri Umut Erdoğan ve Oğuzhan Yıldırım eşliğinde gerçekleşen ziyarete 20 farklı ülkeden 25 uluslararası öğrenci katıldı. Vali Ahmet Ümit, ziyarette yaptığı konuşmasında, "Sizler bizim gönül coğrafyamızın gençlerisiniz. Asırlarca birlik, beraberlik içerisinde tasada ve kıvançta birlikte olduk.Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birindesiniz.Burada aldığınız yüksek eğitimle ülkelerinize döndüğünüzde önemli hizmetlerde bulunacaksınız"dedi.

Konuşmasının ardından öğrencilerle karşılıklı sohbet eden Vali Ahmet Ümit, kendisine yöneltilen soruları da cevaplandırdı. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.