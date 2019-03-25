Vali gerekenin yapılacağını söyledi

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Eğilim İş Temsilciliği, ilimiz ilçe ve köy okullarını da kapsayan genişçaplı bir örgütlenme çalışmasında bulundu.Bu çalışmaya İl temsilcileri ve genel merkez profesyonel sendikacıları katıldı.Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen çalışmada gidilmedik okul kalmadı.Çalışmanın sonunda Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Şube Yöneticileri ile birlikte Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile görüşmelerde bulundu.

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, görüşmelerde Bolu ilinde eğitimde yaşanan gelişmeler ve eğitim sorunları değerlendirildi. Bolu Valiliği ile yapılan görüşmede Bolu Valiliğinin yayınlamış olduğu genelgeden eğitim çalışanlarının rahatsızlığı dile getirdi. Özellikle bazı okul müdürlerinin genelgenin öğretmenlerle ilgili olmamasına rağmen genelge gerekçe gösterilerek öğretmenlere baskı yaptıkları da valiye iletildi. BoluValisibu genelgenin öğretmen odaklıolmadığını, okul müdürlerinin yapmış olduğu uygulamaların yanlış olduğunu ifade etti.Okul Müdürlerinin tekrar uyarılacağını, genelgenin idarecilerle ve büro memurları esaslı olduğu konusunda bilgilendirme yapılacağını söylediğini dile getirdi.

Yıldırım, Vali Ahmet Ümit’in, öğretmenlerin alınacağı bir genelge olmadığını genelgenin amacının yöneticilere görevlerini hatırlatmak olduğunu ifade ettiğini belirterek; “Bunun yanında değerler eğitiminin kontrolsüz ve kuralsız bir şekilde bazı okul müdürleri tarafından öğretmenlerin dersten alınarak değerler eğitimi için gelen ve ne konuda bilgi verileceği belli olmayan liyakatsiz kişilerin derse sokulmasının yanlışlığının valiye iletilmesi sonucunda sayın vali bu konuda yapılan yanlışlığın giderilmesi konusunda gerekli uyarıların yapılacağını ifade etmiştir” dedi. Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım,vatandaş memnuniyetinin önemli olduğunu, ancak memurların da bir vatandaş olduğu için kollanması gerektiğini açıkladı.

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Eğitim İş Bolu Şube Başkanı Hülya Çınar ile sendika üyeleri daha sonra CHP Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan’a da bir ziyaret gerçekleştirerek, öğretmen sorunları hakkında bilgiler verdiler.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2019, 12:09