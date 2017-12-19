HABER:Gönül Olutürk

Vali Baruş, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu AFAD Müdürü Cenk Yıldız, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan, Göynük Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, Belediye Başkanı Kemal Kazan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve ilgili kurumların yetkilileri ile birlikte köyde incelemelerde bulundu. Evi yıkılan Sadık Kaya ve evleri hasar gören vatandaşlarla görüşen Vali Baruş, vatandaşların mal kayıplarının telafi edileceğini söyledi. Daha sonra köyün taşınması planlanan alanda da incelemelerde bulunan Baruş, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toprak kaymasının bölgede faaliyet gösteren enerji santralinin üretim sahasının yakınında meydana geldiğini ifade eden Baruş, "Burada tabi kömür madeni var, Enerji santralı var. Şirket tarafından burada birtakım kazı çalışmaları yapılıyor. 12 Aralık'ta meydana gelen olay da bu kazı çalışmaları... Göçme oluşmasına ve bir vatandaşımızın evinin kaymasına, 4 vatandaşımızın da evlerinin risk altına girmesine sebep oldu. Evlerde çatlaklar oluştu." diye konuştu.

Baruş, olayın yaşandığı ilk geceden itibaren tüm yetkililerin köye gelerek gerekli tedbirleri aldığını da belirterek, "Evleri risk altında olanları tahliye ettik. 2 vatandaşımız daha var onlara yer göstereceğiz. Onların binalarında çatlak yok ama risk oluşturabilir onları da tahliye edeceğiz. Dolayısıyla 5 vatandaşımıza ait 6 tane ev var orada. Böylece vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Baruş daha sonra köy kahvesinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.