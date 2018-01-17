Haber: Aysun Beykoz

Bolu Valisi Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ile birlikte ilk olarak toplamda 462 öğrencinin eğitim gördüğü Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’ne gitti.

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ GEZİLDİ

18 derslikli Bolu Sosyal Bilimler Lisesini gezerek Okul Müdürü İbrahim Ercivan’dan bilgiler alan Vali Baruş daha sonra 250 seyirci kapasiteli okulun çok amaçlı salonunda incelemelerde bulundu. Okul ziyaretinde öğretmenlerle de bir toplantı gerçekleştiren Vali Baruş, okulun Z Kütüphanesi, laboratuvar ve dersliklerini de gezdi.

KÜTÜPHANEDEKİ ÖĞRENCİLERLE SOHBET EDİLDİ

Kütüphanede ders çalışıp araştırma yapan çocuklarla kısa bir sohbet gerçekleştiren Vali Baruş, çocuklara derslerinin nasıl olduğunu, kütüphanede ne gibi araştırmalar yaptıklarını ve hedeflerindeki mesleğin ne olduğunu, hangi üniversiteye gitmeyi istediklerini sordu. Burada öğrencilerin genelde Psikoloji ve Hukuk üzerine okumak istediklerini öğrenen Vali Baruş, bu iki bölümün de insanlarla iletişimi sevmek anlamına geldiğini ifade ederek, “Her zaman sosyal olun. Sosyal aktivitelere katılın, sosyal faaliyetlere önem verin. Hedefinizi belirlemeniz önemli. Hangi konuyu seviyorsanız, hangi alanda kendinizin başarılı olacağınıza inanıyorsanız bununla ilgili kendinize hedef belirleyin” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERE DERS ANLATTI

Vali Baruş daha sonra okuldaki bazı sınıfları da gezerek öğrencilere hem soru sordu hem de onlarla sohbet etti. Hazırlık – D sınıfındaki öğrencilerle konuşan Vali Baruş daha sonra 10-D sınıfındaki öğrencilerle bir araya geldi. Tarih dersinin işlendiği sınıfa giren Vali Baruş, beraberindekileri dışarı çıkartarak, bir ders saati boyunca öğrencilere tarih dersi anlattı.

BOLU SPOR LİSESİ’NE ZİYARET

Bolu Valisi Aydın Baruş, beraberinde Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ile birlikte Bolu Spor Lisesi’ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Burada Okul Müdürü Çetin Akçay tarafından karşılanan Vali Baruş, öğretmenlerle bir toplantı yaptıktan sonra 9-A sınıfına girerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere çeşitli sorular soran Vali Baruş, her öğrencinin bir spor dalı ile uğraşmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, sınıftaki öğrencilere de devam ettikleri spor dalını ve hedeflerini sordu.

YEMEKHANE GEZİLDİ

Vali Baruş daha sonra ise Bolu Spor Lisesi Öğrenci Yurdunu gezdi. Okulun yemekhanesine giden ve burada öğrencilerle konuşan Vali Baruş, yemeklerin nasıl olduğunu ve okumak için nerden geldiklerini sorup öğrencilere “Afiyet Olsun” dedi.