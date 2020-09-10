Vali işi sıkı tutuyor

Haber: C.Kutay Aykan

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden kaymakamlar ile toplantı gerçekleştiren Vali Ümit, kaymakamlardan salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin il merkezinde olduğu gibi ilçelerde de eş zamanlı olarak titizlikle uygulanmasını, denetlenmesini ve bu süreci en etkin şekilde yönetmelerini istedi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması ve denetlenmesi noktasında temel hedefin rehberlik ve farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Vali Ümit, "Devletimizin bize en çok ihtiyaç duyduğu zaman dilimlerinden birisini yaşıyoruz. Valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, jandarma komutanları başta olmak üzere işin lokomotifliğini yapmak durumundayız. Bu seferberlik haline herkesi dahil etmeliyiz." diye konuştu.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna da değinen Vali Ümit, şu ifadelere yer verdi:

"Bütün tedbirlerin tüm iş kollarında ve hayatın devam ettiği her alanda en üst seviyede uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamaktır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada yapacağımız etkin denetimlerle alınan tedbirlerin ve kuralların uygulanıp, uygulanmadığını takip etmek için hep birlikte sahada olmaya devam edeceğiz. Denetimlerimizde en önemli davranış şekillerimizin başında sabır ve sükunet gelmelidir. Temel hedefimiz rehberlik etmek ve farkındalık oluşturmaktır. Bizim esas amacımız insanların kurallara uymasını ve müteakiben de salgın oranının düşmesini sağlamaktır. Amacımız hiçbir zaman ceza yazmak olmadı ve bundan sonra da olmayacaktır. Kurallara uymamakta direnenlere ve toplum sağlığını riske atanlara ceza yazmaktan çekinmeyin. Virüsü yeninceye kadar tüm ciddiyetimizle mücadelemize devam etmeliyiz."