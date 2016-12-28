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HABER: S. Özge YÜCEL

Vali Baruş açıklamasında, "İl merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 29 Aralık Perşembe Günü bir günlük idari izinli sayılacaktır. İl merkezinde eğitime devam edilecektir. Tatil kararı sadece Taşımalı eğitim ile öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır" dedi.

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