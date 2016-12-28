Bolu Valisi Aydın Baruş Resmi Twitter Hesabından yaptığı açıklamada İl Merkezi de taşımalı eğitimle öğrenim gören öğrencilere bir günlük tatil izni verdiğini açıkladı.
28 Aralık 2016 Çarşamba 22:47
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HABER: S. Özge YÜCEL
Vali Baruş açıklamasında, "İl merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 29 Aralık Perşembe Günü bir günlük idari izinli sayılacaktır. İl merkezinde eğitime devam edilecektir. Tatil kararı sadece Taşımalı eğitim ile öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır" dedi.
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