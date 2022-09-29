Vali Kılıç’tan vefa örneği

Haber: Süleyman Kurt

Bolu’ya bıraktığı eserler ile Bolulu vatandaşların gönlünde taht kuran İzzet Baysal’ı Bolu Valisi Erkan Kılıç unutmadı. Kılıç, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ve ablası Mebrure Bağışgil’i ziyaret ederek Bolu’nun manevi değerlerine önem verdiğini gösterdi. Hayırların Efendisi İzzet Baysal’ın kurduğu İzzet Baysal Vakfı’nın şeref üyelerinden olan Kılıç, ziyareti sonrası Ahmet Baysal ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı valiliğin sosyal medya hesabından paylaştı. Ziyarete ilişkin görüşlerini aldığımız Hayırların Mühendisi Ahmet Baysal, “Bolu’ya atanan valimizi ziyaret edip yeni görevinin kendisi ve Bolu için hayırlara vesile olmasını dilemiştik. Sağ olsun kendisi iadeyi ziyaret yaptı. Sayın valimiz nezaket göstererek ablam ve beni ziyaret etti. Vakfın Bolu için yaptığı ve yapacağı işlerle ilgili çok faydalı bir sohbet yaptık. Kendisine nezaketi ve ilgisinden dolayı teşekkür ederim” dedi.