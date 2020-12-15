Vali sesimizi duysun



Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu- Mengen yolu üzerinde bulunan ve yaklaşık il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Merkeşler Köyü 45 gündür sesini duyurmaya çalışıyor. Köyde 150 hane olduğunu söyleyen köy sakinlerinden Kemal Özdemir, “Torunlarım dahil köyde 20 kadar çocuğumuz internet olmadığı için derslerini yapamıyor. Telekom’un hatları kopmuş yerlerde sürünüyor. Dilekçe veriyoruz kimse ilgilenmiyor. Hastamız olsa ambulans arayacak telefonumuz yok. Bir olay yaşasak jandarmayı arayamayız. Ne can, ne mal güvenliğimiz var. Şehre çok yakınız ama kimselere derdimizi anlatamıyoruz” şeklinde konuştu.

İL ÖZEL İDARESİ KOPARDI

Köylerinde çalışma için gelen İl Özel İdaresine ait kamyonlar tarafından Telekom hatlarının yanlışlıkla koparıldığını belirten köylüler, “hatlar kopalı 45-50 gün oldu ama o arada verdiğimiz onca dilekçeye rağmen sorunumuzla ilgilenen olmadı. Gelip sorunu tespit eden bile yok. Son çare bizde derdimizi basına anlatmaya karar verdik. Pandemiden sonra köy dışında olan birçok aile çocuklarıyla birlikte köye geldi. Bir türlü giderilemeyen internet sorunu nedeniyle bir kısmı tekrar şehre döndü” dediler.

VALİ SESİMİZİ DUYSUN

Köy meydanına toplanan köylü vatandaşlar, “köyümüzün üç mahallesinde de durum böyle. Onlarca çocuk ders yapamıyor. Benim torunlarım ders yapamadığı için şehre geri taşındı. Kablolar yerlerde, kimse köyümüzün sorunlarıyla ilgilenmiyor. Dilekçe vermekten şikayet etmekten bıkmış durumdayız. Vali, Başkan bir sesimizi duysun artık” ifadelerini kullandılar.