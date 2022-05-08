Vali sürücülere çikolata ikram etti

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, Valilik Kavşağı’ndaki uygulamaya katılarak yayalara bilgi verdi, broşür dağıttı ve sürücülere çikolata ikram etti.

Araçlar durdurularak vatandaşların yolun karşısına güvenli geçişinin sağlandığı uygulamada, emniyet kemeri kontrolü yapıldı, sürücülere, yaya geçitlerindeki vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Ayrıca sürücüler ve araçların içinde bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler ile broşürler verildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı konuşmada uygulamaya katılan polis ve jandarma personeline teşekkür etti.

Polis ve jandarmanın Türk halkının can simidi olduğunu vurgulayan Ümit, “Aynı zamanda vatandaşımızın, yolcularımızın yoldaki en önemli sigortasısınız. O bakımdan sizin bilinçli olmanız, bu konuyla ilgili azminiz kararlılığınız uyanıklığınız bizim için, devlet için, vatandaşlarımız için çok önemli” şeklinde konuştu. Ümit, son yıllardaki trafik denetim ve uygulamaları ile Ramazan bayramı tatilinde yapılan faaliyetlerin amacına ulaştığını da sözlerine ekledi.

Bu sene bayram tatilinin kısa olmasına rağmen kendilerinin 10 günlük gibi önlem aldığını anlatan Ümit, “Bu sene bayram sürecinde 10 günlük tatil olmadı. Ama biz tatil gibi değerlendirdik. Bu 10 günlük süreçte geçen senelere göre yüzde 61 civarında trafik kazalarında azalma oldu. Bu çok önemli bir şey. Bilindiği gibi farkındalık oluşturma prensiplerimizin ana unsurlarından bir tanesi denetimleri arttırmak. Denetimleri arttırıyoruz, arttıracağız. Bunun semeresini meyvesini bu bayramda gördük. Bayramda trafik kazaları yüzde 61 azaldı. Ölümlü kazamız olmadı. Yaralamalı kazamız var. Ama toplam sayıya baktığımız zaman geçen senekilere göre çok daha minimize oldu” ifadesini kullandı.

Ümit, trafik kazalarının oranlarının azalmasının önemli bir başlangıç olduğunu da dile getirerek, “Denetimin etkisini gördük. Bu sene belki tatil olmadığı için çok fazla geçiş olmadı. Ama yine günlük 65-70 binlik sirkülasyon vardı. Çok ciddi bir araç hareketidir bu. Böyle olmasına rağmen kazalarda azalma olmasının en önemli sebebi polis ve jandarma ekiplerimizin denetimi.” diye konuştu. Mudurnu ilçesinde de Kaymakam Fatih Çevik sürücülere broşür dağıttı, trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.