Vali Ümit, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haber: S. Özge Yücel

Anneliğin hayat boyunca süren kesintisiz ve zorlu süreç olduğunu aktaran Ümit, "Hayatlarını anlamlandıran çocuklarını vatan ve millet sevdalısı, ailesine ve milletine faydalı bireyler olarak yetiştirebilmek adına omuzlarındaki büyük sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için kendinden ödün vermektir annelik. Mutlu toplumların, sağlam ailelerin inşasında şüphesiz ki en büyük pay sahibi annelerdir. Anne sevgisi, ilgisi ve şefkatiyle büyüyen her çocuk, toplumda ayakları yere daha sağlam basan, daha uyumlu, merhametli bireyler olarak yerini alır." ifadelerini kullandı.

"Cennetin, annelerin ayaklarının altında bulunduğuna inanan bir medeniyetin ve inancın mensuplarıyız." diyen Ümit, şunları kaydetti:

"Güzel ahlakı, iyiliği, dürüstlüğü, adaleti, hoşgörüyü bizlere öğreten, milli ve manevi değerlerimizin gelecek nesillerimize aktarılmasına, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasına öncülük eden annelerimizin, hayattayken kıymetini bilip ilgi ve alakamızı eksik etmeden, hayır dualarını alma gayreti içerisinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerimle şanlı tarihimize adını yazdıran Şerife Bacıların, Nene Hatunların, Halime Çavuşların, Gördesli Makbulelerin ve kahramanlıklarıyla daha nice eli öpülesi Anadolu kadınlarının izinden giderek vatan sevgisini her türlü mülahazanın üzerinde tutarak bu uğurda en kıymetli varlıkları olan evlatlarını bu cennet topraklara emanet eden şehit analarımız ile şanlı gazilerimizin bizlere emaneti olan muhterem annelerimiz başta olmak üzere, hayatta olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022, 14:06