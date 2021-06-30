Vali Ümit; “Aşılama çalışması çok iyi gidiyor”

Haber: C. Kutay Aykan

Olay Gündem Gazetesine özel açıklamada bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit şunları söyledi; “2020’nin Mart ayından itibaren başlayan ve halen ülkemizde devam eden pandemi gerçeğini yaşadık. Sadece bizde değil tüm dünya bu hadiseyi yaşadı. Tarihte bilinen en büyük salgını yaşadığımızı söylüyor uzmanlar. Bu süre içerisinde Bolu olarak biz kamu kurumlarıyla, vatandaşlarımızla, sanayicilerimizle, işverenlerimizle kısacası bütün herkesle birlikte, birlik beraberlik içerisinde ülkemiz genelinden mümkün olduğunca tedbirleri daha önce alarak uyguladık. Çoğu zaman çok iyiye gittiğini söyleyebilirim. Zaman zamanda kötüye gittiği oldu. Fakat bugün itibariyle bizde normale dönmeye başlıyoruz. Vaka sayıları düşüyor, normale dönüyoruz” dedi.

CAN GÜVENLİĞİ BAŞTA GELİYOR

Vali Ümit, konu hakkında açıklamalarını şöyle sürdürdü; “01 Temmuz’dan itibaren de Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan kabinenin almış olduğu kararlar doğrultusunda, sayın içişleri bakanımızı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda normalleşmeye daha bir şekilde adım atacağız. Bu süre içerisinde bilindiği gibi aşılama faaliyetleri başladı ve hızla devam ediyoruz. İlimizde de aşılama çalışmalarının fevkalade olduğunu söyleyebilirim. İnşallah en kısa zamanda aşılama oranımız istediğimiz seviyeye geldiğinde pandemiyle mücadelede çok daha başarılı bir noktaya ulaşmış olacağız. Birçok yasaklardan birçok kısıtlamalardan hep birlikte kurtulmuş olacağız. Elbette hepimiz tüm vatandaşlarımız olarak, sokağa çıkma yasaklarıyla, evimizden dışarıya çıkamamak gibi durumla hatta tehlikelerle karşı karşıya olduğumuz süreçler içerisinde elbette ki sıkıldık ama can güvenliği ve yaşam her şeyin başında geliyor. Sabırla hep birlikte kurallara uyduk. Bundan sonrada tamamen bırakmıyoruz, 1 Temmuz’da normalleşme başlasa bile belirli tedbirleri hiçbir şekilde elden bırakmayacağız. Maskeyi, mesafeyi bırakmıyoruz, temizliği bırakmıyoruz, aşı olmaya devam ediyoruz. Randevusu gelen herkes aşısını olmalı. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olmalarını özellikle rica ediyorum. Hem ailesi açısından hem de toplum sağlığı açısından fevkalade önem arz ediyor” dedi.

ÖNEMLİ RAHATLAMA OLACAK

Ümit, “01 Temmuz’da normalleşmenin 3’üncü kademesine geçiyoruz ancak her şey bitti anlamına gelmiyor. Tedbirlere uyarak normalleşmeyi sürdüreceğiz. Biz eğer bu tedbirleri uygulamazsak aşılarımızı olmazsak tekrar eski sorunlu günlere dönmemiz mümkün olur. Oda hepimizi üzer. Sonuç itibariyle pandemide 1 Temmuz’dan itibaren önemli bir rahatlama inşallah olacak. fakat tedbirleri asla elden bırakmayacağız. Ben vatandaşlarımıza bugüne kadar göstermiş olduğu sabırlardan dolayı teşekkür ediyorum. Herkese selam ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.