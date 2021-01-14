Vali Ümit, aşılama hakkında bilgi verdi

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadelede merakla beklenen aşıların ülkemizi gelmesi sonrası analizleri tamamlandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlanan ve "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısının uygulanmasına ilimiz Bolu’da da başlanıldı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüs aşılamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Ahmet Ümit yaptığı açıklamada, “Bolu olarak ülkemizle eş zamanlı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımızın organizasyonunda, İçişleri Bakanımızın etkin desteğinde yaklaşık 10 aydır topyekûn başarıyla mücadelesini sürdürdüğümüz koronavirüse karşı ilk aşılar bugün saat 08.30 itibariyle Sağlık Müdürlüğümüzün ilimiz genelinde planladığı toplam 179 Covid-19 Aşı Odasında uygulanmaya başlandı. Pandeminin ehemmiyeti sebebiyle aşıya ulaşımda şeffaflık ilkesinin ihlal edilmemesi amacıyla aşılama işlemlerine Sağlık Bakanlığının belirlediği öncelik sırasına uygun olarak önce Sağlık çalışanlarımızdan başlanmıştır. Aşılama çalışmalarının planlanmasında; hastalığa maruz kalma, bulaştırma riski, toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkileri gibi hususlar göz önüne alınarak öncelikler belirlenmiştir” dedi.

179 AŞI ODASINDA 24’E KADAR AŞI HİZMETİ

Aşılama uygulamasının aşamalarına da değinen Vali Ümit açıklamasında ayrıca, “Bundan sonraki aşamalarda da yine Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği öncelik sıralamasına göre, isteğe bağlı olarak aşılama faaliyetlerine devam edilecektir. 9 Ocak 2021 günü İlimize teslim edilen ve bundan sonra teslim alınacak olan aşıların her birisinin hangi vatandaşımıza yapıldığı Sağlık Sistemi üzerinden yetkililerce görülebilecektir. Sabah erken saatlerden itibaren İl Sağlık Müdürlüğümüzün kontrolünde: Aile Hekimliği Birimlerinde 103, Toplum Sağlığı Merkezlerinde 3, Entegre İlçe Hastanesinde 3, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 20, İzzet Baysal Devlet Hastanesinde 20 (Köroğlu Ünitesi 10, Merkez Ünite-Kalıcı Konutlar 10), Gerede Devlet Hastanesinde 10, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesinde 5, İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 15 olmak üzere toplam 179 COVID-19 Aşı Odasında saat 24.00’e kadar aşı hizmetleri verilmeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

“RANDEVU ALARAK AŞILARINI OLABİLECEKLER”

Aşı olacak vatandaşların randevu sistemi ile aşılarını olacaklarını kaydeden Vali Ümit şunları söyledi: “Vatandaşlarımız; MHRS web, MHRS mobil, ALO 182 veya e-Nabız üzerinden veya doğrudan, kendisine en yakın sağlık kurumundan randevu alarak aşılarını olabileceklerdir. Aşı sıralaması vatandaşlarımız tarafından ASI boşluk TC Kimlik No boşluk TC Kimlik Seri No’nun son 4 hanesi 2023’e SMS gönderilerek veya e-nabız sisteminden öğrenilebilecektir. Covid-19 Aşı Danışma Merkezi”nin 0374 275 30 43 numaralı telefonunu aranarak aşı ile ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilecektir. Pandemiyle mücadelede aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte yeni bir döneme girilmişse de Koronavirüs Salgını halen devam etmektedir. Bu sebeple maske, mesafe, hijyen, izolasyon ve kalabalık ortamlarda bulunmama kuralları başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte uymaya devam etmeliyiz. Tedbirlerin bir tercih değil bir zorunluluk olduğunu hepimiz biliyoruz.”

“ADINA GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDERİM”

Ümit son olarak ise, “Covid-19 aşılama işlemlerinin vatandaşlarımıza, İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını diler, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve İçişleri Bakanımız başta olmak üzere bu güne kadar virüsle mücadelede ve aşının temininde emeği geçen herkese, ayrıca bu süreçte gerek pandemiyle mücadelede gerekse aşılama hizmetlerinde en ön safta virüsle karşı karşıya, canları pahasına mesai kavramı gözetmeden çalışan tüm sağlık personelimize üstün gayret, fedakârlık ve yüksek performanslarından dolayı şahsım ve Bolulu Hemşehrilerim adına gönülden teşekkür ederim” dedi.