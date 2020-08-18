Vali Ümit Başhekimleri Makamında Ağırladı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in makamında gerçekleşen ziyarette Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Balcı, İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hülya Ensari, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Nur Öğün, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Coşgun ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr.Öğr. Üyesi Hamdi Afşin katıldı.

Ziyarette Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, Vali Ahmet Ümit’e sağlık çalışanlarına göstermiş olduğu sıcak ve samimi ilgili ile verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

“KUTSAL BİR GÖREV İCRA EDİYORSUNUZ”

Sağlık sektörünün insana yönelik hizmetlerin tam merkezinde yer aldığını söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit; “Sağlık çalışanları olarak kutsal ama zor bir görev icra ediyorsunuz. Yöneticilik anlamında da işin daha da zoruna talip olmuş durumdasınız. Bu bir bayrak yarışıdır. Önceki dönemde bu görevleri başarı ile yürütmüş ama bu dönem bayrağı sizlere teslim etmiş olan hekimlerimize de teşekkür ediyorum. Hepimiz neticede bulunduğumuz yerlerde emanetçiyiz. Önemli olan görevimizi başarıyla ifa edip ayrılırken gönüllerde hoş bir seda bırakabilmektir. Sağlık hizmetlerimizin daha verimli yürütülebilmesi için Valilik olarak her zaman elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle sizlere ve sizlerin şahsında sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi için özveriyle çalışan tüm kahraman sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yeni görevlerinizde başarılar diliyorum. Ülkemizde olduğu gibi ilimizin de içerisinde bulunduğu koronavirüs problemini siz sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte aşacağız” dedi.

Ziyaret başhekimler tarafından Vali Ümit’e, üzerinde Ay Yıldızlı Türkiye haritası bulunan tablonun hediye edilmesiyle ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.