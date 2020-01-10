Vali Ümit, basın mensuplarını ağırladı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valiliği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları için kahvaltı programı düzenlendi. Programa Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu İl Jandarma Komutanı Ömer Ersever, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Kamu Kurumu Müdürleri ve ilimiz yerel basınında görev yapan çok sayıda gazeteci katıldı. Programda konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Hep birlikte içerisinde bulunduğumuz güzide topluma bir şeyler sunabilmek için gayret ediyoruz. Bugüne kadar sizlerle bir araya gelebilmek için bir hayli gayretlerimiz oldu. Kısmet bugüne imiş. Bugünü de özellikle seçtik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olması münasebetiyle daha uygun olacağı, sizlerden birçok arkadaşımızla da istişare ederek karar verdik. Katılımlarınız dolayısıyla hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Ümit konuşmasında babasını kaybeden gazetemiz köşe yazarı Mustafa Cop’a da taziyelerini bildirerek, “Değerli arkadaşlar bugün aynı zamanda hep birlikte bir arkadaşımızın acısını da paylaşıyoruz. Mustafa Cop kardeşimizin babası vefat etti. Devletine, milletine uzun yıllar hizmet etmiş ve çok değerli bir şahsiyeti dün itibariyle kaybettik. Mustafa Cop kardeşimize baş sağlığı dilerken, merhum babasına ve bu vesileyle görevi başında hayatını kaybetmiş olan tüm gazetecilerimize Cenab-ı Haktan gani gani rahmet diliyoruz. Makamları cennet olsun” diye konuştu.

260 PROJENİN TOPLAM BEDELİ 3 MİLYAR 734 MİLYON

Hem 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kahvaltıda buluşmak hem de Valiliğin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili bir bilgilendirme yapmak istediklerini belirten Vali Ümit ayrıca, “Yaklaşık 30 tane kurumla Bolulu hemşerilerimizin, milletimizin huzurunda hem yatırım olarak hem hizmet sektörü olarak çalışıyoruz. Hizmet vermeye gayret ediyoruz. Yatırımlarla ilgili 2019 yılında ilimiz genelinde il merkezi ve ilçelerin tamamında 260 tane proje yürütüldü. Bu projelerin toplam bedelleri 3 milyar 734 milyon. 2019 yılı ödeneği 372 milyon TL idi. Projelerin fiziki gerçekleşmesi yüzde 67. Bazıları bitti, bazıları devam ediyor. Bu yatırımlar, çalışmalar sürecek, devam edecek. Yatırımlarla ilgili 23 Ocak’ta Koordinasyon Kurulu toplantısı yapacağız. Orada daha geniş bilgiler vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Ümit’in konuşmasının ardından Bolu Valiliği tarafından bağlı kamu kurumlarının 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili sunum basın mensuplarıyla paylaşıldı. Kurumların 2019 faaliyetleri sunumunun ardından Vali Ümit, basın mensuplarının soru, görüş ve önerilerini dinledi.