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Vali Ümit bir maaşını bağışladı

​​​​​​​Vali Ahmet Ümit, vali yardımcıları ve 8 ilçenin kaymakamı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına birer maaş bağışta bulundu.

Vali Ümit bir maaşını bağışladı

Haber: Volkan Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destekler devam ediyor. Bolu’da, ilçe kaymakamları ile telekonferans üzerinden bir toplantı yapan Vali Ahmet Ümit, kampanyaya bağışta bulunduğunu açıkladı. Vali Ümit, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları kampanyaya birer maaş bağışladı. Öte yandan Vali Ümit, bağışta bulunan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, herkesi bu kampanyaya katılmaya davet etti.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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