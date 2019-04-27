Vali Ümit; “Biz sizler için varız”

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlığında bir araya gelen pazarcı esnafı ile kahvehane sahipleri, huzur toplantısında biraya geldi. Her daim halkla iç içe bulunan pazarcı ve kahvehane sahiplerine bir konuşma yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit; “Biz sizler için bu görevdeyiz. Önemli olan Bolu halkının huzur ve sükununu sağlamak. Halkın hem can hem de mal güvenliği de tabi önemli bir olay. Emniyet birimlerimiz ile jandarma kuvvetlerimiz gece gündüz demeden halkın huzuru için gece gündüz demeden görevlerinin başında. Burada bir görev de siz esnaflarımıza düşüyor. Birlik ve beraberlik içerisinde huzuru sağlamak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Bu tür huzur toplantılarını sık sık yapmamız gerekir” dedi.

Pazarcılar adına da bir konuşma yapan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altında’da; “Siz valimiz. Emniyet müdürümüz, jandarma Alay Komutanımı ve daire müdürlerimizle bir araya gelip huzur toplantısı düzenlenmesinden çok mutlu olduk. Üzerimize bir görev düşüre seve seve yapmaya hazırız. Halkın huzuru için bizde elimizi taşın altına kaymaktan hiç çekinmeyiz” diye konuştu.