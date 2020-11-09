Vali Ümit, Bolu Pazarını denetledi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Pazarında koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Vali Ümit pazarda megafonla pazar esnafını ve alışveriş yapan vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı. Esnaf ve vatandaşlarla görüşerek dertlerini dinleyen Vali Ümit yaptığı açıklamada, “Hiçbir tedbir ölümden daha kötü değildir, hiçbir tedbir hastalıktan daha kötü değildir. Biz Mart ayından bu tarafa ülke olarak ve Bolu olarak pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için hep beraber; küçük büyük, yaşlı genç, kadın erkek, kız kızan; hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Benim Bolulu hemşerilerimden ricam, bugüne kadar olduğu gibi maske, mesafe başta olmak üzere, temizlik kuralları başta olmak üzere tedbirlere harfiyen hep beraber uymaları. Çünkü bunun hakkından gelebilmek için, virüsü bu ülkeden, bu topraklarken kovabilmemiz için tedbir almamız lazım. Tedbirlere uymamız lazım” dedi.

“DAHA FAZLA KAYIP OLMAMASI İÇİN TEDBİRLERE TAM OLARAK UYMAMIZ GEREKİYOR”

Devletin en önemli görevlerinden bir tanesinin vatandaşların sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesini sağlayacak tedbirleri almak olduğunu belirten Vali Ümit ayrıca, “Devletimiz bu çerçevede hastane yaptırır, doktor yetiştirir, sağlık ekibi yetiştirir. Mesela pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu çerçevede de aldığı tedbirler ve koyduğu kurallar var. Bunlara uyarsak eğer, biz virüsü kontrol altına alıyoruz, salgını kontrol altına alıyoruz. Aksi takdirde virüs yayılıyor. Virüsün yayılması demek üretimin zarar görmesi demek, virüsün ayılması demek sağlığın zarar görmesi demek, virüsün yayılması demek insan yaşamanın kalitesinin bozulması, en nihayetinde Allah korusun ölüm demek. Birçok vatandaşımızı kaybettik. Daha fazla kayıp olmaması için tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor. Bunu, bu şekilde tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza iletelim. Hep beraber bu sorumluluğu eğer alırsak, bireysel anlamda herkes bu tedbirleri alırsa matematiksel anlamda bu konu kendiliğinden düzelecektir” ifadelerini kullandı.