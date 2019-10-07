Vali Ümit, Bolu Polisevi’nde İncelemelerde Bulundu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Vali Ahmet Ümit’in Polisevi incelemelerinde, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Emniyet Müdür Yardımcıları,İl Özel İdaresi yetkilileri ve mühendisleri ile çatı onarımını üstlenen müteahhit firma temsilcisi de hazır bulundu.

Dün gece saatlerinde meydana gelen yangında çatısı tamamen yanan ve söndürme çalışmaları sırasında odaları hasar gören Bolu Polisevi’nde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk olarak meydana gelen yangının ihbar saati, müdahale süresi, konaklayan kişilerin tahliyesi, Bolu Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin olay yerine gelişi ve yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Bolu Polisevi’nin odalarında da incelemelerde bulunan Vali Ahmet Ümit, “Yangın esnasında Polisevimizin 44 odasından 42’si doluydu ve 74 kişi konaklıyordu. Dumandan etkilenen 16 kişi hastaneye sevk edildi. Bunların da kontrolleri ve tedavileri ayaktan yapılarak taburcu edildiler. Çok şükür ki böyle büyük bir felaketi can kaybı olmadan sadece maddi hasarla atlattık. Yangın esnasında Polisevimizde konaklayan vatandaşlarımıza ve Emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın” dedi.