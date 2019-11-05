Vali Ümit denetimleri havadan inceledi

Haber: BMA

İl Jandarma Alay Komutanlığı’nı ziyaret eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, Jandarma Genel Komutanlığı Hava Grup Komutanlığı’ndan temin edilen skorsky helikopter ile denetimleri havadan inceledi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever ile İl Jandarma Komutan Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Jandarma Personeli tarafından karşılanan Vali Ahmet Ümit, Jandarma Şeref Defteri’ni imzaladı. Bolu Valisi Ahmet Ümit’in İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da hazır bulundu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Vali Ahmet Ümit’e, Jandarmanın sorumluluk alanında yürütülen faaliyetler, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları ile ilgili ilgiler verdi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı Hava Grup Komutanlığı’ndan temin edilen skorsky helikopter ile D-100 Devlet Karayolu üzerinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerince ortaklaşa yapılan çakar lamba denetimlerini havadan inceledi. Denetimler sırasında usulsüz çakar lamba kullandığı tespit edilen bir araç sürücüsüne ceza yazılarak çakar lambası da söktürüldü. Vali Ümit, “Usulsüz ve yetkisiz çakar lambalar başta olmak üzere trafik denetimleri aralıksız devam edecektir” dedi.