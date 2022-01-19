Vali Ümit devreye girdi

Haber: C. Kutay Aykan

D-100, Otoban ve Bolu Dağı Ankara-İstanbul güzergahındaki kar yağışının şiddetli olması nedeniyle kar kalınlığı bir metreye kadar ulaşırken, bu güzergahlarda bulunan TIR’ların yol kenarlarına park etmesi nedeniyle yolların kapanması meydana gelmeye başladı.

Durumu fark eden Bolu Vali Ahmet Ümit, telsiz anonsu yaparak İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy’a talimat vererek, yol kenarlarında bulunan TIR’ların derhal kaldırılması ve uygun bir bölgeye depolanması istedi. Ayrıca Vali Ümit, TIR’ların park yerlerinden kaldırılmaması halinde yolların açık olması zor olacaktır dedi.

Bu anons üzerine Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, talimat üzerine, konu hakkında görüşme halinde bulunduklarını ve çözüm üretip, derhal trafik ekiplerinin gereken çalışmaya başlayacaklarını bildirdi.