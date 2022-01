Vali Ümit duyurdu

Haber: C. Kutay Aykan

Cumartesi gecesinden itibaren ilimizde yoğun bir şekilde yağan kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye kadar çıktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Belediye ekipleri özellikle ana arterler üzerinde gece gündüz demeden çalışırken, Karayolları ekipleri ise D-100 ve Otoban üzerinde kar küreme araçlarıyla 24 saat boyunca teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürürken tuzlama çalışmaları sürüyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı açıklamada, “Aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle okullarımıza bir gün daha ara vermek zorunda kaldık. Karayolları otoban ve D-100’de, İl Özel İdare ekipleri köy yollarında başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, bölgemiz sınırları içerisinde hiçbir köy yolu kapalı değildir. Şehir merkezinde belediye unsurları sınırları içerisinde çalışmalarını sürdürmekte. Kar nedeniyle şehir merkezinde özellikle buzlanmaya yönelik çalışmalar an be an devam etmekte. Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kazalar ile yolda kalmalar konusunda sürücülere yardım etmek için görevlerinin başındadır” dedi.