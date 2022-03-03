Vali Ümit'e AFAD'dan ziyaret

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ümit, ziyarette yaptığı konuşmada, dünyanın en faal deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan Türkiye ve Bolu'da, geçmişte birçok yıkıcı depremin yaşandığını ifade etti. Meydana gelebilecek olası afet ve acil durumlara karşı afet öncesinde, sırasında ve sonrasında hazırlıklı olunması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı", 2022 yılının ise "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Ümit, şunları kaydetti: "Bizler tatbikatlarımızla ve Afet Müdahale Planlarımızla tedbirlerimizi önceden alarak tatbikatlarımızı yapalım ama Rabbim aslını göstermesin. Hep tedbir ve tatbikat olarak kalsın. 1-7 Mart Deprem Haftası vesilesiyle birçok acı deprem hatıraları bulunan ilimizde, bölgemizde, ülkemizde ve dünyada böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyor, bugüne kadar meydana gelen tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Valilik öncülüğünde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi veren Çavuş, "Valiliğimizin koordinasyonunda diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde 2022 yılında ilimiz genelinde 57 tatbikat gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar 1153 tatbikat yapmayı planlıyoruz." dedi.