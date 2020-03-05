Vali Ümit eğitimcilerle buluştu

Haber: BMA

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu’da eğitim-öğretim standartlarının yükseltilmesine yönelik olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Zümre Başkanları ve Okul Aile Birliği temsilcileri ile bir araya geldi. Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevinde düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Öğrencilerin daha nitelikli ve daha başarılı yetişmeleri için katılımcılarla görüş alış verişinde bulunan Vali Ahmet Ümit, tüm eğitim camiasına çocuklarımıza verdiği emekler için teşekkür etti. Eğitimcilere hitabında Suriye’de rejim güçlerine karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı’na da değinen Bolu Valisi Ahmet Ümit, bu harekât sırasında şehadete eren Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimize ise acil şifalar diledi.

“GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR”

Arka bahçemize kadar gelen yangının evimize gelmesin diye ordumuzun Suriye’de devletimiz adına savunma yaptığını dile getiren Vali Ümit, “Gün birlik günüdür. Millet olarak Bahar Kalkanı Harekâtında kahraman askerlerimizin arkasındayız. Eğitim camiası olarak da bu durumu anlamalı ve iyi anlatmalıyız. Çünkü Şehitlik ve Gazilik ruhunu en iyi anlayan bir millet olduğumuz için tarih boyunca her devirde varolduk ve varolmaya devam edeceğiz. Şehitlik Ruhu ve Gazilik Ruhunu, şuurunu, bu inancı, bu vatan sevgisini, bu kahramanlık duygusunu, bu vatan aşkını gelecek nesillerimize mutlaka öğretelim. Hamdolsun bugün de dünyada dostun güven duyduğu, düşmanların çekindiği bir devletiz ve bu devletin vatandaşlarıyız” dedi.