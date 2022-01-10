Vali Ümit Gazetecilerle buluştu



Haber: Ceylan Beykoz

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü sebebiyle düzenlenen toplantıya, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, Bolu İl Jandarma Komutanı Haluk Saygılı, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve Basın mensupları katıldı. Kentte bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Ümit, basının, demokratik toplum içerisinde olmazsa olmaz mesleklerden olduğunu ifade etti. Gazetecilerin anayasal zemin içerisinde, hukuki ortamda görevlerini yaptığını anlatan Ümit, "Toplumumuzun bilgi ihtiyacını gideriyorsunuz. 365 gün boyunca sizler ve bizler, toplumumuzun emrinde ve hizmetinde olan insanlar olarak bu görevleri yapıyoruz." dedi. Vali Ümit, gazetecilerin çalışmalarını kolaylaştırma yönünde ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, kentte görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

“390 GAZETECİ İŞTEN ÇIKARILMIŞ, 139 GAZETECİ İSE BASKILAR NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİR”

Vali Ümit’e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Bolu Temsilcisi Hüseyin Aykan, “10 Ocak 1961 yılında ilk kez gazetecilerin haklarını koruyan, düzenleyen 212 sayılı yasa yürürlüğe girdi. Günümüzde gazetecileri koruyan tek yasa olan 212 sayılı yasa basın kuruluşlarında yeteri kadar kullanılmasa da gazetecilerin güvencesi olmayı sürdürüyor. Ancak yasanın kabulünün 61. yılında yine karanlık bir tabloyla karşı karşıyayız. Son 10 yılda iktidarın baskısıyla kapanan yüzlerce medya kuruluşunda çalışan gazetecilerin üçte biri işsiz kalmıştır. Medyanın yüzde 95’i iktidarın kontrolü altındadır. İktidarın gazeteciliği suç olarak tarif ettiği ülkemizde gazetecilerin çoğunluğu Basın İş Yasası ile çalıştırılmamaktadır. Meslektaşlarımız yoksulluk sınırında aldıkları ücretlerle ayakta durmaya çalışmaktadır. Avrupa’da yüzde 25 olan sendikalaşma oranı Türkiye’de yüzde 8’dir. Yayın yasakları, para cezaları, açılan davalar, gözaltılar, tutuklamalar, sansür, oto sansür artık günlük olaylar haline gelmiştir. Türkiye’de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği bir ortamda, her gazeteci kendini mahkeme karşısında bulabilmekte ve hüküm giyebilmektedir. TGC Basın Müzesi Bilgi ve Belge Merkezi’nin hazırladığı rapora göre 2021 yılında gazetecilere 284 dava açılmıştır. Gazetecilerin haberlerine, videolarına, köşe yazılarına ve attıkları tweetlere 141 engelleme kararı getirilmiştir. 19 olayda 24 gazeteci gözaltına alınmıştır. 34 gazeteci ise hala cezaevindedir. 2021 yılında 390 gazeteci işten çıkarılmış, 139 gazeteci ise baskılar nedeniyle istifa etmiştir.

“GAZETECİLİK MESLEĞİNİ SUÇ GÖREN ANLAYIŞTAN VAZGEÇİLMESİNİ İSTİYORUZ”

TGC Bolu Temsilcisi Aykan, öte yandan gazetecilere saldırıların devam ettiğini vurgulayarak, “2021 yılında da gazetecilere saldırılar sürmüştür. Gazetecilerin hedef gösterildiği 120 olayda 146 gazeteci sözlü ve fiziksel saldırıya uğramıştır. 80 olay ve haberde gazetecilere sansür uygulanmıştır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak; çalışabilen ve işsiz tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz. Gazetecilik mesleğini suç gören anlayıştan vazgeçilmesini, cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını, gazetecilerin çalışmasının ve örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Gazetecilerin görevlerini yapamadığı, haberin özgür dolaşımının sağlanamadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemeyeceğini hatırlatıyoruz. Gazetecilerin çalışabilir ve görevlerini özgürce yapabilir olmasının demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha vurguluyorum” dedi.