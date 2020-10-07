 Vali Ümit, “Görevimizi hakkıyla yapalım”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin denetlenmesinde görev alan Denetim Ekipleriyle toplantı yaparak bir araya geldi. Bolu Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Büşra Deligöz’ün Covid-19 sunumu ile başlayan toplantı Bolu Valisi Ahmet Ümit’in konuşmasıyla devam etti.

Koronavirüsün son zamanlarda ilimizde en çok yayılma sebeplerinin başında ziyaretleşmelerin geldiğini söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Devletimizin birlik, beraberlik ve koronavirüsle ilgili çalışmalarımıza en çok ihtiyaç duyduğu bir süreç yaşıyoruz. Çünkü bu salgın illetiyle ancak birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederek ve tedbirlere titizlikle uyarak başa çıkabiliriz. Yapılan anket ve araştırmalarda ilimizde salgının son zamanlarda en çok yayılma sebeplerinin başında İl dışından gelen vatandaşlarımızla yapılan temas, hane ziyaretleri, nikâh törenleri ve taziyeler gelmektedir. Salgınla mücadele denetimlerimizi özellikle bu hususlara dikkat ederek daha etkin bir şekilde yapalım ve vatandaşlarımıza da bu konularda rehberlik edelim” dedi.

“GÖREVİMİZİ HAKKIYLA YAPALIM Kİ ÂZİZ MİLLETİMİZE LAYIK OLALIM”

Kurum amirlerinin her gün personeline koronavirüsle mücadelede alınan tedbirleri hatırlatması gerektiğini belirten Vali Ümit, “Devlet memurunun görevi kanuna aykırı olmamak kaydıyla amiri tarafından verilen görevi yerine getirmektir. Hepimiz vebal altındayız. Biz ne kadar düzgün karar alırsak alalım, bunlar iyi uygulanıp, denetlemediği takdirde sonuç vermez. Özellikle Kurum amirlerimiz koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlere uyulması noktasında her gün personeline hatırlatmalarda bulunmalıdırlar. Görevimizi hakkıyla yapalım ki âziz milletimize layık olalım ve yarınlarımız daha güzel olsun” diye konuştu.

“NİKAH TÖRENLERİ MUTLAKA GÜVENLİK GÜÇLERİNE BİLDİRİLECEK “

Nikah yapacak vatandaşların törenlerinin gününü ve saatini mutlaka 3 gün önce güvenlik güçlerine bildirmeleri gerektiğini söyleyen Vali Ümit, “Nikâh töreni düzenleyecek vatandaşlarımız törenden önce günü ve saati hakkında dilekçesini yazarak bölgesine göre Emniyet ve Jandarmaya bildirecek. Bildirmeyen ya da yanlış bilgilendirmelerde bulunan vatandaşlarımıza güvenlik güçlerimiz tarafından gerekli cezalar kesinlikle yazılacaktır. Ayrıca güvenlik personelimiz resmi kıyafetleriyle her nikâh töreninde koronavirüs kıyafeti ya da Valiliğimizin hazırladığı özel kıyafeti giyerek görev alan sivil denetim ekipleriyle beraber koronavirüsle mücadele alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetleyeceklerdir. Görünen aksaklıklar tespit edilerek, vatandaşlarımız uyarılacaktır. Amacımız rehberlik ve farkındalık oluşturmak. Ancak tüm uyarılara karşı kurallara uymayan vatandaşlarımız hakkında güvenlik güçlerimiz gerekli cezai işlemi uygulayacaklardır” ifadelerini kullandı.

“DENETİMLERDE MUTLAKA TUTANAK TUTUN”

Koronavirüsle Mücadelede görev alan denetim ekipleri ile Güvenlik güçlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Vali Ümit, “İlimiz genelinde koronavirüsle mücadelede görevlendirilen denetim ekiplerimiz ile güvenlik güçlerimiz birbirleriyle entegre bir şekilde hareket ederek nikâh törenleri ve iş yerleri başta olmak üzere hayatın olduğu her alanda denetimlerini gerçekleştirecekler, yaptıkları işlemlerle ilgili tutanaklarını tutacaklardır. Denetimlerin sonuçlarını da en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezine bildireceklerdir. Görevinizin bilincinde olmalısınız, bunun manevi mesuliyetini yüreğinizde hissetmelisiniz” dedi.

Toplantı Bolu Valisi Ahmet Ümit’in denetim ekipleri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarıyla sona erdi.