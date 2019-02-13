Vali Ümit, halkıyla buluştu

Haber: Gönül Olutürk

84’üncü Halk Günü Toplantısı Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında geçtiğimiz gün Bolu Valiliği Abant Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fazilet Çoban, Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın ile vatandaşlar katıldı.

Her hafta Pazartesi günleri düzenli olarak vatandaşlarla bir araya geldiklerinin altını çizen Vali Ümit; “Doğal olarak tüm vatandaşlarımıza kapımız her zaman açık. Ama bu toplantılar sayesinde ilgili kurum müdürlerimizle birlikte vatandaşlarımızın istek, şikâyet ve önerilerini birinci ağızdan dinliyoruz. Vatandaşlarımızın bize ilettikleri tüm konulara imkânlar çerçevesinde en uygun çözümleri bularak, mağduriyet ve eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Toplantıda vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşerek talep, şikâyet ve önerilerini dinleyip notlar alan Vali Ümit, vatandaşlarımızın talep, şikâyet ve önerilerinin ivedilikle çözümü, mağduriyet ve eksikliklerin giderilmesi noktasında ilgili kurum müdürlerince takip edilerek kanun, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde yasal gereklerinin yapılarak yardımcı olunması ve sonucundan da vatandaşların bilgilendirilmesi talimatlarını verdi.

Her zaman olduğu gibi Pazartesi günleri saat 14.00-15.30 arası Valilik Abant Toplantı salonunda yapılan toplantılarda, isteyen vatandaşlar istek, öneri ve şikâyetlerini Vali Ahmet Ümit ve ilgili kurum müdürüne iletebileceklerdir.

Toplantılara iştirak etmek isteyen vatandaşların haftanın Perşembe günleri saat 17.00’ye kadar Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne şahsen ya da 215 10 10 – 215 37 60 dahili 167 - 215 48 32 nolu telefonları arayarak müracaat etmeleri ve görüşme taleplerini iletmeleri gerekiyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 12:45