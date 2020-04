Vali Ümit halkla iç içe

Haber: Volkan Yılmaz

Yüzyılın hastalığı olarak gündeme damgasını vuran koronavirüsü için ilimizde alınan tedbirleri yerinde inceleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, gelişmeler hakkında sorularımızı yanıtladı. İzzet Baysal Caddesi üzerinde vatandaşlarla sohbet eden Vali Ümit, yetişmesi gereken evrakları da yine cadde üzerinde imzalayarak, her yerde görevinin başında olduğunu da gösterdi. İlk olarak maske konusundaki sorumuzu cevaplayan Vali Ümit; “E devlet üzerinden 20-65 yaş grubu arasındaki vatandaşlarımız PTT’den e devlet üzerinden maske talep edebilir. Haftalık olarak oradan maskeleri verilecek. 20 yaş altı ve 65 yaş üstünde olmamasının sebebi de onların sokağa çıkma yasağının bulunmasıdır. Biz kumaş temin ettik ve ayrıca satın almaya da çalışıyoruz. Şuanda ki tek adresimiz PTT’dir” dedi.

YENİ KARARLAR ALINABİLİR

Vali Ümit, açıklamalarını şöyle sürdürdü; Dünyanın mücadele etmekte olduğu bir problem var. Dünya ile birlikte Türkiye’de bunun muhatabı oldu. Yani kısacası koronavirüs tüm dünyada küresel bir sorun olarak devam ediyor. Bunların içerisinde en iyi mücadele eden en iyi durumda olan ülkelerden bir tanesi biziz ve ülkemiz içerisinde en iyi illerden biri de biziz. İnşallah bu durumumuz daha da iyileşerek devam eder. Bu mücadelenin en temel kurallarından bir tanesi herkesin bildiği insanların toplu olarak bir arada olmaması ve sosyal izolasyona sosyal mesafeye dikkat edilmesidir. Bütün tedbirlerin temelinde bu var. Bunun içinde kalabalıklar nerede varsa bu kalabalıkların biraz önüne geçmek gerekiyor. İzzet Baysal Caddemiz en hareketli caddemiz ve Cumhuriyet Caddemiz. Buralara geçici olarak 14 gün süreyle kapatma değil kısıtlama kararı aldık. Pandemi kurulunun da tavsiyeleri çerçevesinde olan bir karar. Aynı zamanda vatandaşlarımız da bunu istiyor. Tabi ki bir mücadele içerisindeyiz. Her şey toz pembe değil, her şey istediğimiz gibi olmuyor. İhtiyaçların karşılanması için ticaretin devam etmesi gerekiyor. Kararlaştırılmış olan iş yerlerinin dışındaki iş yerlerinin açılması esastır. Buralara gidecek olan hem vatandaşların hem de işletmecilerin gidiş gelişlerine kurallar çerçevesinde zemin hazırlamak imkan sağlamak zorundayız. Ama İzzet Baysal Caddesi en kalabalık caddemiz olduğu için kısıtlama kararı getirdik. 14 gün süreyle bu karar alındı ve eğer sayı artarsa durum kötüye giderse yeni kararlar alınabilir. Zaman içerisinde olayların akışı ve bakanlıkların aldığı kararlar çerçevesinde yeni kararlar alabiliriz. Bu caddenin yaklaşık 50 metre bir genişliği var ve herkes her yerden girebiliyor. Hava da güzel ama sağlık mı yoksa bir günlük güneşlenmek mi? Bence sağlık önemli ve bu yüzden caddenin giriş çıkışlarına bariyer koyduk. Bu cadde de işi olan vatandaşlar mutlaka girecekler ama işini yaptıktan sonra da terk edecekler. İşi olmayan insanları girmemesi için rica ediyoruz.

BOLU’DA KORKULACAK BİR DURUM YOK

Biz her gün her vaka tespitinden haberimiz oluyor. Ancak bakanlıkların almış olduğu bir karar ve spekülasyon oluşmamasından dolayı sadece Sağlık Bakanımızın sayı açıklama yetkisi var. Durumu kritik olan vilayetlerde bazı valilerimiz açıklama yapıyor ama onların dışında bu tür açıklama yapan bir vali yok. Maalesef rakamları söyleyemeyeceğim ama şunu net olarak söyleyebilirim evet ilk başta ki gibi değil ama korkulacak bir durum yok. Ayrıca ağır yoğun bakımda yatan bir vakamız yok. Bütün bunlarda etkili olan unsurlar var. Bir kere tedbirlerin alınması ve tedbirlere tam olarak uyulması. Onun için şimdi normal zamanda değiliz. Her şeyi en ince detayına kadar açıklama imkanı olmuyor. Biz bu koronavirüs probleminin millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde kurallara uyarak yeneceğimize ben inanıyorum.

KEYFİ BİR UYGULAMA DEĞİLDİR

Tek çift plaka uygulaması ve ilçelere gidiş geliş olayları da tam bir yasaklama değildi. Tek çift plaka uygulaması keyfi olarak aracıyla dışarı çıkanları engellemekti. Köy ve ilçelere gidiş geliş yasağında amacı da kalabalıkları en aza indirmekti. Bunları vatandaşlarımıza tam olarak anlatamadık herhâlde ki vatandaşlarımızdan tepki aldık. Bizim prensibimiz şudur vatandaşa rağmen vatandaş için iş yapılmaz. Biz bu mücadeleyi vatandaşlar birlikte yürütüyoruz. O yüzden uygulamayı değiştirdik. Ama biz bu uygulamayı şu şekilde sürdürüyoruz, il giriş çıkışlarında ekiplerimiz kontrollerini sürdürüyor. Bir taraftan ateş kontrolleri yapılıyor bir taraftan da özel araçlarla dışarı çıkılmaması bunun sağlıklı bir şey olmadığı izah ediliyor. Kısacası vatandaşımızın ikna edilmek suretiyle kendi evinde stabil kalmasına gayret ediyoruz. Önceki uygulamada da hedefimiz buydu. Belki o zaman ifade tarzı değişikti. Şimdi daha güzel anlaşılır düşüncesi ile böyle bir boyuta koyduk. Bizim vatandaşımızdan istirhamımız şudur; 20 yaş altı 65 yaş üstü vatandaşlarımız evde kalsınlar. Gençlerimizin en önemli özelliği taşıyıcı olması, 65 yaş üstününün de direncinin düşük olması. Dolayısıyla bizim için önce sağlıksa ki 65 yaş üstü bizim için çok önemlidir. Onların toplum için paratoner özellikleri var. Devletin görevi onların izole edilmesi değil. Onların daha sağlıklı olabilmesi için, gençlerin de taşımaması için onların evde kalmalarını istiyoruz. 20-65 yaş arası vatandaşlarımızdan isteğimiz de zorunlu olmadıkça evde kalmalarıdır. Koronavirüs ile mücadelenin en temel kuralı sosyal izolasyonun sağlanmasıdır. Bu da en iyi şekilde insanların evde stabil kalmasıyla olur. Bu konuda ben bütün vatandaşlarımızdan şimdiye kadar gördük, bundan sonrada arttırarak devam etmelerini istirham ediyorum.