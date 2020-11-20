Vali Ümit, iş insanlarıyla bir araya geldi

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’ndaki toplantıya, Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, ilimizde faaliyet gösteren fabrikaların temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Salgınla mücadelede alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Ümit, “Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de Mart ayından itibaren Koronavirüs dolayısıyla kadim gelenek ve göreneklerimiz, hayat biçimimiz ve birçok özelliklerimiz kısmen askıya alındı. Mart ayından bu tarafa dünya genelinde ciddi şekilde salgın ve vefat olayları var. Ülkemizde de çok sayıda vatandaşımızı salgın dolayısıyla kaybettik. Bu vesileyle kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, hasta olanlara da sağlık, sıhhat diliyorum.

“ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI SAĞLIK TEŞKİLATIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ülkemizde salgınla mücadelenin 4 temel kahramanı var. İlki sağlık teşkilatımız. Huzurunuzda sağlık teşkilatımızda görevli tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İkincisi güvenlik güçlerimiz. Alınan tedbirlerin gerek uygulanmasında gerekse vatandaşlarımızın uyarılmasında ve denetimlerde emek sarf eden güvenlik görevlilerimize de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Üçüncüsü sanayicilerimiz, işverenlerimiz, iş adamlarımız. Dördüncüsü ise işçilerimiz ve dolayısıyla vatandaşımızdır, mücadeleye verdiği destek sebebiyle herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“TEDARİK VE ÜRETİMDEN TAVİZ VEREMEYİZ”

Salın gerçeğinin var olduğunu belirten Vali Ümit, “Salgın genç yaşlı, kadın erkek dinlemiyor. Ekonomiyi ve üretimi ayakta tutmamız lazım. Tedarik ve üretim zincirinden asla taviz vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Salgının başladığı günden beri bizimle diyalog içinde olan ve üretimin tam kapasite devam etmesini sağlayan iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca vatandaşlarımıza da alınan tedbirlerin benimsenmesinde ve uyulmasında gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür ediyorum. Çünkü bizler ne kadar tedbir alırsak alalım, en nihayetinde her bir vatandaşımız bireysel olarak kendisini sorumlu kabul etmezse, hem kendime hem de topluma saygımın gereği olarak bunu yapmakla mükellefim demezse ve biz de bunu benimsetemezsek istediğimiz sonucu alamayız.

“SALGINLA MÜCADELEMİZ 24 SAAT ESASINA GÖRE DEVAM EDİYOR”

Aşı bulununcaya ve virüs yeryüzünden silininceye kadar salgınla mücadelemiz gece gündüz demeden 24 saat esasına göre devam edecek. Salgınla mücadelede alınan genel ve yerel tedbirlere uyacağız, uymayanları uyaracağız. Herkes alınan tedbirleri bilse de zaman zaman hatırlatılması gerekmektedir. Özellikle de istihdama yönelik hatırlatmalarda bulunulması gerekmektedir. Sizlerden bıkmadan usanmadan çalıştırdığınız personelinize maske-mesafe-hijyen, ev ziyaretlerini durdurmaları ve kalabalık ortamlardan uzak durmaları konularında uyarılarda bulunmanızı rica ediyorum. Hiçbir tedbir ölümden ve hastalıktan daha kötü değildir.

“İSTİHDAM VE ÜRETİM DEVAM ETMELİ”

Fabrikada çalışanlara işverenleri tarafından üretimin durmaması, istihdamın zarar görmemesi amacıyla Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli olarak belirli periyodlar içerisinde tarama yaptırılması gerekmektedir. En temel amaçlarımızdan bir tanesi kesinlikle üretimi durdurmamak, üretime zarar gelmesine fırsat vermemektir. İş yerlerinde tedbirlere uyduğumuz sürece istihdam ve üretim devam edecektir.

Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de salgın dolayısıyla her geçen gün yoğun bakım ünitelerine ihtiyaç duyulmakta ve biz de yoğun bakım ünitelerimizi ihtiyaç çerçevesinde çoğaltmaktayız. Yeni açılan yoğun bakım ünitelerimizde kullanılmak üzere cihaz alarak İl Sağlık Müdürlüğümüze hediye eden tüm firmalarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

VALİ ÜMİT, KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE ALINAN YENİ TEDBİRLERİ AKTARDI

İçişleri Bakanlığının 81 il Valiliğine gönderdiği “Koronavirüs Salgını Tedbirleri” konulu ek genelgesi kapsamında alınan yeni tedbirleri katılımcılara aktaran Vali Ümit son olarak ise, “Toplantımıza katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyor, hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Kazancınız bol, bereketiniz daim, sağlığınız kaim olsun” dedi.

Toplantı Bolu Valisi Ahmet Ümit’in iş insanları ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarıyla sona erdi.