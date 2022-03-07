Vali Ümit; “Kadınlarımız gurur kaynağımızdır”





Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle paylaşımda bulunarak, şunları söyledi; “Tarihinden aldığı ilhamla; vatan ve bayrak sevgisini, mukaddes değerlerimizi özümseyen kadınlarımızın, milli ve manevi değerlerimizi haiz, ahlâklı, vicdanlı, dürüst ülkesine ve milletine faydalı evlatlar yetiştirmek için kendilerini adayarak gösterdikleri özveri her türlü takdirin üzerindedir. Bizler biliyoruz ki; sevginin ve saygının olmadığı bir ortamda büyüyen çocuklar topluma uyum sağlayamazlar. Kadınlara gösterilen ilgi ve hürmet özünde geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır. Hiçbir kadın kötü muamele, psikolojik ve fiziksel şiddetin hedefi olamaz, asla da olmamalıdır”

HER BİR KADINIMIZI DESTEKLEMELİYİZ

Vali Ümit, açıklamasını şu sözleriyle tamamladı; Devletimizin son yıllarda kadına şiddetle mücadelede gösterdiği kararlı tutum ve yaptırımlar başta olmak üzere, eğitimden istihdama, sosyal faaliyetlerden ekonomik desteklemelere kadar birçok alanda yaptığı düzenlemeler ve projelerle kadınlarımız toplumsal hayatta çok daha aktif roller üstlenmişlerdir. Bilimsel çalışmalar, eğitim, siyaset, spor vb. nice alanda kadınlarımızın üstün başarıları, azim ve gayretleri ile geldikleri önemli görevler bizim için büyük gurur kaynağıdır. Üstlendikleri sorumluluklarla ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için çalışan her bir kadınımızı desteklemek ve fırsatlar sunmak aslî görevimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerimle; aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yakınları başta olmak üzere, yaşam mücadelesinin her safhasında fedakârca yakınlarının yanında yer alan tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyor, kadınların değerinin anlaşıldığı ve takdir edildiği bir dünya temennilerimle “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü can-ı gönülden kutluyor, tüm hanımefendilere sağlık, mutluluk ve afiyetler diliyorum. Bir toplumun temelinde aile, ailenin merkezinde de kadın yer alır. Kadın; toplumun şekillendirilmesinde, geleceğimizi inşa edecek olan nesillerin yetiştirilmesinde şüphesiz ki baş roldedir. Koşulsuz merhametin, sevginin, emeğin ve sabrın timsali kadınlarımız ne kadar güçlü olurlarsa yetiştirdikleri evlatlar da o kadar ayakları yere sağlam basan güçlü bireyler olacaklardır.