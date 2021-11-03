Vali Ümit kalp ameliyatı oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in kalp ameliyatı olduğu ve kalp kapakçığına operasyon gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu olay Ümit’in attığı twitter hesabıyla ortaya çıktı. Vali Ümit, twitter hesabından şu açıklamayı yaptı;

“İstanbul Medipol Hastanesi'nde geçirmiş olduğum başarılı bir kalp operasyonunun ardından, elhamdülillah Şifa ile taburcu oldum. İnşallah kısa bir süre istirahatimi müteakip görevime döneceğim. Şifa veren Rabbime şükürler olsun. Bu vesileyle başta doktorum olmak üzere, bütün hastane personeline teşekkür ediyor, dualarını ve geçmiş olsun dileklerini esirgemeyen tüm dost ve Bolulu hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum” Bir hafta önce gerçekleştirilen operasyon sonrası Vali Ümit, yaptığımız geçmiş olsun telefon görüşmemizde Pazartesi günü göreve başlayacağını Bolu halkına duyururken, halen İstanbul’da istirahat ettiğini de belirtti.

Bolu Gündem Yazı İşleri ailesi olarak Valimiz Ahmet Ümit’e geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2021, 12:48