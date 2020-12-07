Vali Ümit, kontrol noktalarını denetledi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kononavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla şehir merkezinde cadde ve sokaklar ile şehirlerarası yollarda oluşturulan kontrol noktalarını denetledi. Bahçelievler Polis Karakolu, Highway Jandarma Asayiş Noktası ile Anadolu Otoyolu Çaydurt gişelerinde bulunan denetleme noktasını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında görevli polis ve jandarma personellerinden bilgiler alan Vali Ümit, personele görevlerinde başarılar diledi. Anadolu Otoyolu üzerindeki Highway Alışveriş Merkezi'nde faaliyet gösteren restoran, lokanta vb. işyerlerini de ziyaret eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili hatırlatmalarda bulundu.