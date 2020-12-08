Vali Ümit, koronavirüs toplantısına katıldı

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, 81 il valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının da katılımıyla ‘Koronavirüs Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi. Video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıya Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Ömer Ersever ile birlikte katıldı.

Toplantıda Vali Ümit, koronavirüsle mücadele kapsamında ilimizde yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Süleyman Soylu’ya bilgi verdi. Bakan Soylu, koronavirüs tedbirlerinin hayatın her alanında eksiksiz ve etkin uygulanması konusunda uyarılarda bulundu.