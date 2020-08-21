Vali Ümit, Köy Muhtarlarını topladı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit, mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıdan sonra köy muhtarlarıyla da bir araya gelerek koronavirüsle mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Meclisince il genelinde alınan ek tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in köy muhtarıyla yaptığı toplantıya Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, İl Müftüsü Orhan Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bekir Koçyiğit, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Şahin ve köy muhtarları katıldı.

“KORONAVİRÜSLE MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ VE TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR”

Mart ayının başından itibaren il genelinde Valilik koordinesinde koronavirüsle mücadele çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirten Vali Ahmet Ümit, “Bilindiği gibi son aylarda ülkemiz genelinde virüs yayılımında bir hareketlilik gözlenmektedir. İlimizde de görülen bu hareketlenme sebebiyle, Valiliğimizce İl Pandemi Kurulu toparlanmış, fikir alışverişinde bulunulmuş, Pandemi Kurulu’nun önerileri doğrultusunda Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı da yapılmıştır. Gerek Pandemi Kurulu gerekse hıfzıssıhha meclisi toplantılarında yapılan çalışmalar ve beyin fırtınasında ilimizin koronavirüsle mücadele performansı ve gelinen son durum değerlendirilmiştir” dedi.

“KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE YENİ TEDBİRLER ALINDI”

İlimizin pandemiyle mücadele performansının ilk aylarda Türkiye ortalamasına göre iyi olduğunu, Temmuz ve Ağustos aylarında ise salgının yayılma hızının, pozitif vakaların, izolasyon sayılarının ve temaslıların hızla arttığının görüldüğünü belirten Vali Ümit, “İstenmeyen bu durumun en önemli sebeplerinin nişan, düğün, taziye, toplu taşıma gibi toplu etkinliklerde katılımcıların koronavirüsle mücadele kurallarına uymamalarından kaynaklandığı, ayrıca il dışından gelen pozitif vaka tanımlı veya temaslılarla vatandaşlarımızın temaslarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu hususlar göz önünde bulundurularak İl Hıfzıssıhha Meclisimizce gerekli kararlar alınmıştır” diye konuştu.

KÖY MUHTARLARINA YENİ ALINAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ AKTARILDI

Yeni alınan kararlar hakkında muhtarları bilgilendiren Vali Ümit yeni kararları tek tek anlattı. Ümit konuşmasında, “Köy ve mahallelerinde her şahsın mutlaka, maske takması, mesafe ve hijyen kurallarına uyması, kalabalık yerlerde olmamaları için gerekli uyarıları yapacaklardır. Aynı şekilde il dışından gelenlerle hiçbir şekilde temasta bulunmamaları, yerleşim yeri dışına çıktıklarında da kimseyle temas kurmamaları için gerekli takip ve uyarıları yapacaklardır. Uyarılara uymayıp kural ihlali yapanlar hakkında tutanak tutulup ilgili güvenlik birimine bilgi verip yasal işlem yapılmasını sağlayacaklardır. Düğün, taziye vb. toplu merasimlerde Toplu Etkinlik Gözetim Ekiplerine yardımcı olacaklardır. Pandemi ile ilgili sorunlar sebebiyle vatandaşın sağlık personeline daha hızlı ulaşabilmesi ve aynı zamanda hastanelerdeki yoğunluğun kısmen de olsa önlenebilmesi amacıyla Sağlık Bakanımızın talimatları ile 0 374 275 30 33 - 0 374 275 30 43 - 0 374 275 30 46 numaralı telefon hatları vatandaşlarımızın hizmetlerine tahsis edilmiştir. Kendisinde Koronavirüs belirtisi olduğunu hisseden her vatandaşımız bu telefonları doğrudan arayabilecekler ve hekimlerimiz kendilerine evlerinde yardımcı olacaklardır” ifadelerini kullandı.

“YENİ ALINAN KARARLAR TİTİZLİKLE UYGULANACAKTIR”

Yeni alınan kararların yetkili ve sorumlu kişi ve kurumlar tarafından titiz bir şekilde uygulanacağını belirten Vali Ümit ayrıca, “Müftülük, Milli Eğitim gibi ilgili kurumlar konunun kamuoyuna ulaşması için gerekli çalışmaları yapacaklardır. Ayrıca yerel basın mensubu arkadaşlarımızdan da tedbirlerin vatandaşlarımıza duyurulması konusuna katkı vermelerini bekliyorum” dedi.

Koronavirüsle Mücadele tedbirleri bilgilendirme toplantısı, Vali Ümit’in köy muhtarlarının sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.