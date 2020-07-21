Vali Ümit MARKA’nın yönetim kurulu toplantısına katıldı

Haber: Aysun Beykoz

Bir otelde düzenlenen toplantıya Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Valisi Cevdet Atay, , Yalova Valisi Muammer Erol, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ve kurul üyeleri katıldı.

Ekonomik Görünüm Raporun Sunumu, Ajansın Desteklediği Güdümlü Projeler ve Dış Kaynaklı Projelerin Sunumu, Afet Risk Yönetimi Raporunun Sunumu, Ajansın Desteklediği Projelerin İlerleme Durumunun Sunumu, 2020 Yılı İlk 6 Aylık Birim ve Genel Faaliyet Raporunun Sunumu ile gündem konularının ele alınıp değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ajansın yeni dönem başkanlığını devraldı. MARKA’nın çalışmalarına dair görüş ve önerilerin de dile getirildiği toplantı dilek ve temennilerle son buldu.