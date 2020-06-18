Vali Ümit, meralardaki işgali muhtarlara anlattı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit ilimiz merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Toplantı Salonunda Vali Ahmet Ümit Başkanlığındaki Muhtarlar toplantısına Vali Yardımcısı İlhan Turgut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Emniyet Müdür Vekili Aydın Aksoy, daire müdürleri ve Muhtar Dernekleri Başkanları ve muhtarlar katıldı.

“HAKSIZLIĞIN ENGELLENMESİ, HAKKIN TESİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Son günlerde özellikle At Yaylası ve çevresinde devlete ait olan meraların işgal edilmesi ile ilgili muhtarlara açıklamalarda bulunan Vali Ümit, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Devlet arazilerinin ve meraların işgali ile ilgili kamuoyunda önemli bir konu var. Hem Mera Kanununda hem Köy Kanununda ve ilgili mevzuatta meraların ve devlete ait diğer arazilerin korunmasından birinci dereceden sorumlu olan insanların başında muhtarlar geliyor. Meralar hepimizin ama özünde öncelikle yaylalarımızda baktığımız, otlattığımız etinden, sütünden yararlandığımız can dostlarımızın, hayvanlarımızındır.

“HAYVANLARIN HAKKI GASP EDİLMESİN”

Yaylalarımızda, özellikle At Yaylası ve çevresinde sanki özel mülkiyetmiş gibi yangından mal kaçırırcasına satılan, devredilen, çevrilen, kısacası işgal edilen yerler hızla çoğalıyor ve bununla ilgili muhtarlarımız da dahil olmak üzere herkes şikayetçi. Kendi nesillerimizi, kendi canımızı, kendi yöremizdeki insanları düşünmüyorsak hiç olmazsa can dostumuz olan hayvanlarımızın hakkını hukukunu lütfen düşünelim. Biz haksızlığın engellenmesi, hakkın, hukukun tesisi için çalışıyoruz. Burada hayvanlarımıza ait olan yerleri korumak, başta benim ve sizlerin temel görevinizdir.

“İMAR BARIŞI, BİNA NİTELİĞİNDE OLAN İNŞAATLAR İÇİN GEÇERLİDİR”

Devletimiz İmar Barışı Kanununu çıkarttı. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olan binalarla ilgili bir istisna getirildi. Bu kanun kapsamında kalan binalara şimdilik dokunmuyoruz. Ama İmar Barışı bina niteliğinde olan inşaatlar için geçerlidir. Kısacası meralara yapılan çit, tel örgü, kamelya, otopark, çocuk parkı, yürüyüş yolu, duvar, havuz, ihata duvarı vb. hiçbir yapı İmar Barışı Kanunu içinde değildir. Bu tarihten sonra yapılan bina niteliği olmayan her yapı ve inşaatlarla ilgili, ama Belediye sınırları içinde ama dışında herkes görevini yapmak, işgali ortadan kaldırmak zorunda.

“TALANCININ DEĞİL HAKKIN VE MİLLETİN YANINDA OLACAĞIZ”

Bugüne kadar eğer küçük ihmaller oldu ise o ihmalleri yapanlar da bunun hesabını vermek durumundadır. Sizler onlara itibar etmeyiniz. Sizi en iyi anlayan kişiler bizleriz ve bizleri de en iyi anlayacak olan kişilerin sizler olduğunu her zaman ifade ediyorum. Dili olmayan, acıktığında bize aç olduğunu söyleyemeyen, susadığında susuzluğunu da söyleyemeyen, ama bizlerin yaşamında can dostumuz olan hayvanlarımızın hakkını, gelecek nesillerimizin hakkını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyalım. İşgalleri derhal bizlere bildiriniz. Bu memleket eğer güzelse bu meralar, ormanlar sayesinde güzel. Bu doğayı hep birlikte koruyacağız. Talancının değil hakkın ve milletin yanında olacağız.”

MUHTARLAR MERALARIN KORUNMASINI İSTEDİ

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı konuşmanın ardından muhtarlardan gelen soruları cevapladı. Soru-cevap bölümünün ardından ise muhtarlar hep birlikte meraların korunmasını istediler. Muhtarlar mera alanlarının işgal edilmesine karşı devletin ve Valiliğin yanında olduklarını, bu konuda yapılacak çalışmalarda her zaman destek olacaklarını ifade ettiler.