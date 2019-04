Vali Ümit Muhtarlar İle Bir Araya Geldi

Haber: Esra Öztürk

Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında, muhtarlara yönelik güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıya Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, bazı daire müdürleri ve ilimiz merkezindeki mahalle muhtarları katıldı.

Toplantının başında muhtarları tebrik eden Sayın Valimiz, “Girdiğiniz seçimi kazandınız. Bu bir bayrak yarışı. Artık sizlerin çok önemli sorumlulukları var. Bu saatten sonra sizlerle bir ekip olarak insanlarımıza hizmet edeceğiz” dedi.

Toplantıda muhtarların dikkat etmeleri gerektiği konuları da sıralayan Bolu Valisi Ahmet Ümit, muhtarların ulaşılabilir olmasından, alacakları hizmet içi eğitimlere kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

VALİ ÜMİT YABANCI MİSAFİRLER KONUSUNDA MUHTARLARI BİLGİLENDİRDİ

Toplantının devamında son günlerde ülke gündeminde yer alan bir konuya da açıklık getiren Sayın Valimiz, Bolu’da bulunan yabancı misafirlerimiz ile ilgili muhtarlarımızı bilgilendirdi.

Yabancı misafirler konusunda açıklamalarda bulunan Vali Ümit, “Son zamanlarda vatandaşlarımızı rahatsız eden, aynı zamanda vatandaşlarımız ile yabancı misafirlerimizi karşı karşıya getirebilecek bir takım söylemler kamuoyunda yer almaktadır. Suriyeli misafirlerimiz üzerinden hareketle ilimizde vatandaşlarımızın hakkının, hukukunun yabancı misafirlerimize verildiği yönünde sözler sarf edildiği görülmektedir. Bu söylemler doğru değildir” dedi.

Vali Ümit, “Bizde 11 bin 918 yabancı var. Bunlardan sadece 2 bin 379 kişi var Suriyeli. Suriyeli misafirlerle diğerlerine uygulanan kriterler arasında hiçbir fark yok. Gerek Suriyeli gerekse Irak ve benzeri ülkelerden birçok insan var. İlimizde bulunan yabancıların pek çoğunun kendi ülkelerinden gelirleri veya getirdikleri kaynakları bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Bunlar herhangi bir yardım talebi ile Valiliğimize geldiklerinde veya kaymakamlıklara gittiklerinde bunlarla ilgili olarak sosyal inceleme yapılır” diyen Vali Ümit, şunları kaydetti:

“Bunlar gerçekten ihtiyaç sahibi mi, değil mi? Tespit edilir. Gerçekten ihtiyaç sahibiyseleruygulanan kriterler bizim vatandaşlarımıza uygulanan kriter ile aynı. Yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi oldukları konusunda kanaate varılırsa bunlarla ilgili muhtaçlık kararı verilir. Yabancılarla ilgili olarak verilen karar Kızılay'a gönderilir. Kızılay şubeleri tarafından bunlara ‘Kızılay Kartı’ verilir. Bunların kendi isimlerine çıkartılan karta para yatırılır. Bu paraların kaynağı, Birleşmiş Milletler Gıda Fonu'dur. Bu ödemelerle ilgili genel ya da yerel bütçelerin bir alakası yoktur.”

“Kaldı ki biz kadimden bu zamana kadar zor günlerimizde birbirimize hep yardımcı olan milletlerin evlatlarıyız” diyerek konuşmasına devam eden Sayın Valimiz sözlerini şu şekilde tamamladı: “Aynı şekilde bu özelliğimiz devam etmektedir. Hem misafirlerimizden hem vatandaşlarımızdan istirhamımız odur ki; “Bu kışkırtıcı söylemlere itibar etmesinler. Konu kamuoyunda yanlış bilinmektedir. İşin doğrusunu her zaman her yerde her vatandaşımıza anlatabiliriz. İsteyenler bize gelip misafirimiz olsunlar ve bu arada biz doğruları anlatalım.”

“Sonuç olarak; İlimizde veya ülkemizde bulunan her yabancı devletimizden yardım alıyor anlamına gelmez. Devletimizin koyduğu kurallar çerçevesinde muhtaç olduğu tespit edilen yabancılara da yine devletimizin koyduğu prensipler çerçevesinde gerekli yardımlar yapılmaktadır. Ancak bu yardımların kaynakları farklı olmaktadır. Bu uygulama bu şartlar altında yine devam edecektir”

“Diğer yandan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gereğince ülkemizde yabancılar “Çalışma İzin Belgesi” olmadan çalışamamaktadır. Çalışma izni olmadan çalışan yabancılara da işverenlere de gerekli yasal müeyyideler uygulanmaktadır. Çalışma için çalışma izin şartları mevzuatta belirtilmiştir. Bu belgeleri verecek olan makamlar da bellidir. Belgeyi alanlar iş bulduğu takdirde istediği yerde izin belgesi çerçevesinde çalışma iznine sahiptir. Yabancı işçi çalıştırma hakkı veya çalışma hakkı uluslararası hukuk çerçevesinde mütekabiliyet esasına göre kullanılabilmektedir. Çalışma izin belgesi veren makamlar kanunlarımızın belirlediği şartları bilmek ve uygulamakla yükümlüdür.”

Toplantıda ayrıca muhtarlar da yaşadıkları sorunları ve taleplerini de Vali Ümit’e ilettiler. Köylerde veya mahallelerde hizmet yürüten kamu kurumlarının muhtarlarımızla da işbirliği ve irtibat içinde olmalarını istedi. Vali Ümit iletilen taleplerin takipçisi olacağını söyleyerek, muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.