Vali Ümit normalleşme genelgesini açıkladı



Haber: BMA

İçişleri Bakanlığı tarafından normalleşme süreci genelgesi il valiliklerine gönderildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla genelgede yer alan maddeleri tek tek açıkladı. Vali Ümit yaptığı açıklamada “Dün akşam itibari ile elimize genelgeler geldi. Bu genelgelerle ilgili müdürlükleri anında evrakları havale ettik. Tabi bunların hepsi ilimize göre tekrar değerlendirilecek ve yeni çerçeveler çizilecek. Ek kararlar almamız gerekirse bunu da ilimizde alacağız ve vatandaşlarımıza duyuracağız. Önemli olan açıklanan kuralları herkesin riyayet etmesi eğer bu kurallara hassasiyetle uyulmazsa hırsıza kanuna göre ceza işlem ile karşı karşıya kalınabilir. Vatandaşlarımızın böyle bir durumla karşılaşmaması için mutlaka valiliğin yayınladığı yönetmeliklere ve kararlara göre hareket etmesi gerekmektedir” dedi.

“Alınan kurallara uyulmasını rica ediyorum”

1 Haziran tarihi itibariyle faaliyete geçecek işletmeler ile ilgili de açıklamalar yapan Vali Ümit “Salgınla mücadele amacıyla bir süredir faliyetleri durdurulan kaplıcalar,milli parklar,piknik alanları,lokantalar gibi alan ve iş yerleri Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı gereğince ilgili bakanlıklarca belirlenen şartlar dahilinde 1 Hazirandan itibaren açılacaktır.Hayırlı olsun. Yeni açılan veya yeni hizmet vermeye başlayan tüm işletmelerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Alınan kararlara, açıklanan kurallara ödün vermeden uymalarını tekrardan rica ediyorum” ifadelerini kullandı.