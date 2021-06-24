Vali Ümit, Okçuluk Antrenmanı Yaptı

2018 yılında hayata geçirilen "Okçuluk Benim Sporum" projesi kapsamında 05 Haziran 2021’de Bolu Valiliği, İl Mili Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Okçular Vakfı arasında imzalanan protokol sonrası ilimizde görev yapan öğretmenlerimiz ve antrenörlerimizin protokol gereği planlı olarak aldığı eğitimlere, Bolu Valisi Sayın Ahmet Ümit de katıldı.

Türkiye'de okçuluğun yaygınlaşmasının, popülerleşmesinin, gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması, antrenör eksikliği yaşanan okçuluğa ilgi duyan insanların bu ilgilerini kanalize edecekleri ortam ve imkânları bulması amacıyla yapılan eğitimde emeği geçen herkesi tebrik eden Bolu Valisi Ahmet Ümit “Ata sporu olan Okçuluğu gelecek nesillere tanıtarak, okçuluğun tercih edilen bir spor dalı olmasına katkı sağlamalı, bu sporu daha da geliştirmeliyiz. Bütün vatandaşlarımızı Okçuluk sporunu yapmaya davet ediyorum” dedi.

Eğitimlere katılan öğretmenlerle ve antrenörlerle bir araya gelen Vali Ümit “Okçuluk; bütün organların senkronize şekilde birlikte çalıştığı tam bir denge sporudur. Psikolojik ve fizyolojik eğitimi içeren, insanı rahatlatan, bedeni dengeli bir şekilde hareket ettiren, kalbini dahi sakinleştiren özellikleri ile gençlerimizin yetişmesinde çok etkili ve katkılı bir uğraştır” dedi.

İnsanların farklı hobiler, sporlar yapabilmeleri gerektiği belirten Vali Ümit “Okçuluk dünyada da son zamanlarda yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bolu’da imzaladığımız protokol ile bu sporu önce siz eğitimcilerimize, daha sonra sizlerin vasıtasıyla halkımıza ve çocuklarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Okçuluk Vakfının verdiği eğitimlerle bu sporu Bolu’da daha da yaygınlaştırarak ulusal başarılara taşımak en büyük hedefimizdir” dedi.

Çalışmalara katılan öğretmenlerle bir süre birlikte okçuluk antrenmanı yapan Sayın Valimiz Ahmet Ümit, tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür etti, başarılar diledi.