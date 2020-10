Vali Ümit, Perşembe pazarına gitti

Haber:Erdal Tanrıverdi



İlimiz genelinde salgınla mücadelede alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere katıldığı denetimlerde Bolu Valisi Ahmet Ümit, akaryakıt istasyonu, pazar yeri ve PTT caddesi üzerinde faaliyet gösteren market, lokanta vb iş yerlerini ziyaret etti. Denetlemelerde vatandaşlarımız ile esnafımıza birinci ve ikinci derece yakınlarının dışında kimseyle temas kurmamalarını söyleyen Vali Ümit, “Koronavirüs son zamanlarda en çok ev ziyaretlerinden bulaşıyor. Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda salgının yayılımının önüne geçebilmek için ev ziyaretleri yapmayalım. Bir süre sevgilerimizi, saygılarımızı telefonla paylaşalım. Birinci ve ikinci derece yakınlarımız dışında kimseyle temas kurmayalım. Nikâh törenlerini mümkün olduğunca az sayıda katılımla yapalım. İl dışından gelen misafirlerle ve il dışına çıktığınızda karşılaştığınız insanlarla hiçbir şekilde temasta bulunmayalım. Hem kendimiz hem de karşımızdaki insanların sağlığı için mesire yerlerine girişlerde, şehirlerarası ve şehir içi toplu ulaşım başta olmak üzere hemen hemen hayatın her alanında kullanılmaya başlanılan HES kodunu mutlaka alalım. Her zaman, her yerde ve her şartta olduğu gibi maskeye, mesafeye ve temizlik kurallarına uygun hareket edelim. Aşı bulununcaya ve devletimiz tarafından virüs ilimizi, ülkemizi terk etti denilinceye kadar kurallara tam olarak uymalıyız” dedi.

Koronavirüsten korunmak için sık sık ellerin temizlenmesinin önemine değinen Vali Ümit, “Temizlik Allah’ın emri, Peygamberimizin sünneti ve kanunun da gereğidir. Özellikle Pazar yerlerinde ve market gibi işletmelerde çalışan kişiler el temizliğine, mesafeye dikkat etsinler. Virüsten korunmak için sık sık ellerini yıkasınlar, en az %70-80 alkol oranı olan kolonya veya dezenfektan kullansınlar. Ürünlere müşterilerin temas etmesine izin vermesinler. Çalışanlar mümkün olduğunca tek kullanımlık eldiven kullanarak ürünleri müşterilerine versinler. Çünkü insan hastalık belirtisi göstermeden de bu virüsün taşıyıcısı olabiliyor. Onun için müşteriler, çalışanlar ve herkes mesafe, temizlik kurallarına önemle riayet etmeliler” dedi.

Esnaf ve vatandaşlardan gördükleri tüm aksaklıkları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bildirmelerini isteyen Vali Ümit, “Virüse fırsat vermeyelim. Pazar yerinde, iş yerinde, sokakta, toplu taşımada, otogarda kısacası hayatın olduğu her alanda gördüğünüz tüm aksaklıları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bildirin. Çünkü bu bir insanlık ve vicdan görevidir” dedi.