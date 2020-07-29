Vali Ümit “Pozitif vakalar çıkmaya devam ediyor”

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Valisi Ahmet Ümit koronavirüs ile ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. Yaklaşık bir ayda sayının yükseldiği ilimizde durumun kontrol altında olduğunu belirten Vali Ümit “Burada esas olan koronavirüse yakalanmamaktır. Her birimiz bu sorunu kendi varlığımızda kendi bünyemizde hissettiğimizde sorun çözülecek. İlimiz itibariyle önceki günlerdeki yükselen trendin biraz duraksamaya hatta birazda düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz. Tedbirleri geliştirdiğimizde arttırdığımızda düşmeler başlıyor ama tedbirleri biraz ihmal etmeye başladığımızda dört beş gün sonra hemen bunun etkisini görmeye başlıyoruz ve artış oluyor. İlimiz ülkemizin standartlarının daha altında seyrediyor şuanda. Ama biz bütün çalışmalarımızı sanki böyle çok ağır bir hadise varmış gibi yürütmeye çalışıyoruz. Onun için sağlık ekiplerimiz teyakkuz durumunda aynı şekilde devam ediyor. Yani kontrol altında. Ama pozitif vakalar çıkmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“1608 kişide 2 kişi bağışıklık kazanmış”

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan “Toplum Tarama Çalışması” ile 81 ilde antikor testleri yapıldı. Antikor testleriyle semptom göstermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar tespit edilerek bağışıklık haritası belirlendi. Korona virüste bağışıklık oranının tespit edilmesini amaçlayan antikor testi uygulaması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Ümit “Antikor testi yapılan 1608 kişi de sadece iki kişi bağışıklık kazanmış ama bundan sonra bu bağışıklığın daha da artacağını düşünüyorum” dedi.

“KENDİNİ RAHATSIZ HİSSEDENLER TEST YAPTIRABİLİR”

İsteyen herkesin değil kendini rahatsız hisseden vatandaşların test yaptırabileceğini belirten Ümit “Rahatsız hisseden vatandaşlarımız test yaptırabilir. Ama herkese test yapılmıyor. Bakanlığın tespit ve tedavi prensipleri içerisinde olay şu şekilde gelişiyor. Kendisinde herhangi bir rahatsızlık hisseden kişiler gidip test yaptırabilir. Bunların temas ettiği kişiler varsa onlara test yapılıyor. Pozitif vaka varsa eğer bunları ya izole ediyoruz yada durumunun ağırlığına göre hastaneye alıyoruz” şeklinde konuştu.