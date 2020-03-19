Vali Ümit sağlık çalışanları ve velilere seslendi

Haber: Aysun Beykoz

Vali Ahmet Ümit sağlık çalışanları ve öğrenci velilerine seslendi. Çin’de yayılan ve tüm dünyayı saran koronavirüs tehlikesi karşısında etkin bir şekilde mücadelenin sürdüğünü belirten Ümit “Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte en önemli görev, siz sağlık çalışanlarımıza düşmektedir. Öyle ki normalde tüm vatandaşlarımızdan kalabalıklardan uzak olmaları, evlerinde kalmaları beklenirken, siz sağlık çalışanlarımızdan hastanelerimizde işinizin başında, daha yoğun ve daha titiz çalışmanız beklenmektedir. Sonuçta, hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık personelimiz olarak canla başla milletimizin sağlığı için çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Böyle bir risk ortamında fedakârca yapmakta olduğunuz görevleriniz toplumumuzun sağlığı için büyük önem arz etmektedir. İbadet niteliğinde olan bu çalışmalarınız aynı zamanda vatanî bir görevdir ve bir bahtiyarlık sebebidir. Tüm vatandaşlarımızın dualarını yanınıza alarak yaptığınız bu gayretli çalışmalarınız dolayısıyla şahsım ve Bolulular adına siz tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkürlerimi iletir; sağlık, afiyet ve başarılarınızın devamını dilerim” dedi.

“BU BİR TATİL DEĞİL BİR TEDBİRDİR”

Ayrıca öğrenci velilerine seslenen ve bu yapılan tatilin tedbir amaçlı yapıldığını belirten Ümit “Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen yeni tip Koronavirüs (Covid-19)’un muhtemel olumsuz etkilerini önlemek amacıyla Bakanlıklarımızca bir dizi önleyici tedbir alınmıştır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızca da kısa süreli olarak eğitim-öğretime ara verilerek öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin bu süreyi sağlıklı ve güvenli ortamlarda geçirmeleri hedeflenmiştir. Bilindiği gibi yapılan bu işlemden kasıt bir tatil değil bir tedbirdir. Okulların tatil edilmesiyle amaçlanan hedefin en üst seviyede gerçekleşebilmesi için siz değerli velilerimizin, çocuklarımızın tatil süresince ortak mekânlardan uzak durmaları, ev ortamında kalmaları, zorunluluk olmadıkça evlerden çıkmamaları hususunda hassasiyet göstermeniz önem arz etmektedir. Çünkü Koranavirüsle mücadelede, devletimizin aldığı tüm tedbirlere fert ve toplum olarak hep birlikte uyarak başarılı olacağız. Sevgili öğrencilerimizin de bu süreci dinlenmelerinin yanı sıra okuyarak değerlendirmeleri eğitim süreçleri açısından faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2020, 10:34