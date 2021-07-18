Vali Ümit sahada

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Karacaağaç Mahallesi’nde kurulan hayvan pazarında incelemelerde bulunarak üreticilerin Kurban bayramlarını kutladı.

Vali Ümit sahada

Haber: Ceylan Beykoz

Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık alan ve satan vatandaşlarla sohbet eden Sayın Valimiz Ahmet Ümit, burada vatandaşlarımızın talep, istek ve önerilerini de dinledi. Hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanların bulunduğu hayvan pazarında hemen hemen her üretici ile sohbet eden Vali Ümit, “Bütün sene emek veriyorsunuz ve Kurban Bayramı’nda piyasa şartları dahilinde onun karşılığını hak ediyorsunuz” diyerek vatandaşlarımıza hayırlı ve bol kazançlar diledi, Kurban Bayramlarını kutladı.

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