Vali Ümit, Şehit Yakınları ve Gazilerimizle Bir Araya Geldi

Haber: C. Kutay Aykan

Düzenlenen programa Bolu Valisi Ahmet Ümit ile eşi Şengül Ümit, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Cemal Keskin, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Kadın ve Aile Komisyon Başkanı Ayşe VarankAslantürk, 15 Temmuz şehidimiz Erkan Pala’nın annesi Muazzez Pala, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ak Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, STK temsilcileri, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz katıldı.

“DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE AYNI İNANÇ VE KARARLILIKLA EMPERYALİST GÜÇLERE VE İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEKTEYİZ”

Programda konuşma yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Şehitlerimizin maneviyatının tecelli ettiğini duygularımızla hissettiğimiz bu anlamlı program vesilesiyle şehitlik ve gazilik ruhunun aziz milletimizin şiarı olduğuna hep birlikte bir kez daha tanıklık ediyoruz. Kadim tarihimiz boyunca zalime alp, mazluma eren olmuş ve şehâdet şerbeti içmeyi yaşamaya tercih etmiş bir milletin evlatları olarak dün olduğu gibi bugün de aynı inanç ve kararlılıkla ülkemizi tehdit eden tüm terör örgütlerine, emperyalist güçlere ve işbirlikçilerine karşı mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bunun en yakın örneğini 15 Temmuz 2016’da birlik ve beraberliğimize, milli ve manevi değerlerimize saldırarak milletin tankını, tüfeğini yine milletimize çeviren hain FETÖ terör örgütünün alçakça bir planla gerçekleştirdiği işgal girişiminde yaşadık. O gece vatanını canından kıymetli bilen bu kahraman millet; yaşlısıyla genciyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara çıkarak tanklara, uçaklara ve atılan mermilere canıyla siper oldu. İman gücüyle ölümü gözünde öldürerek hiç düşünmeden şehadete koştu. Bizi tarihimiz boyunca her şeyden ve herkesten ayıran gücümüz de bu olmuştur. Türk Milletinin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini, demokrasimize ve millet iradesine sahip çıkacağımızı, bayrağımızın inmeyeceğini, ezanımızın dinmeyeceğini 15 Temmuz kahramanlık destanıyla bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Şehadeti yaşama tercih eden bir millet olan aziz milletimiz kıyamete kadar bu cennet vatanda var olacak, dosta güven, düşmana korku salmaya devam edecektir. Bu minvalde bundan sonra bizlere düşen; vatanımızın bekâsı, milletimizin birlik ve beraberliği için mukaddes değerlerimize, demokrasimize sahip çıkmak ve hür doğduğumuz topraklarda hür yaşamak için iç ve dış tüm tehlikelere, terör örgütlerine, emperyalist güçlerle iş birlikçilerine karşı bir olmak ve birlik olmaktır. Bu vesileyle programa katılan başta aziz şehitlerimizin muhterem annelerine, babalarına ve yakınlarına, 15 Temmuz Derneği başkanına ve yöneticilerine, Siyasi Parti İl Başkanlarına, İlimizin Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Şehâdet şerbetini içerek şehitlik mertebesiyle şereflenen tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize sabr-ı cemil, gazilerimize de şifalar niyaz ediyorum” dedi.

“15 TEMMUZ RUHUNU GELECEK NESİLLERE DOĞRU BİR ŞEKİLDE AKTARMAK VE YAŞATMAK ÜZERE FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR”

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç derneğin kuruluşu ve amaçları hakkında yaptığı konuşmasında “15 Temmuz Derneği, 251 vatandaşımızın şehit edildiği, 2 bin 700’ den fazla vatandaşımızın da gazi olduğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru hükümetini devirmeyi planlayan FETÖ’cü hainler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan alçak darbe girişiminin ardından 20 Ağustos 2016’ da kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Derneğimiz şehit yakınlarımız ve gazilerimizle kardeşlik hukuku kurma, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak ve yaşatmak üzere faaliyet göstermektedir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 15 Temmuz ruhunu milli hafızalarda canlı tutarak geleceğe aktaracak küresel ve sosyal projelerin hayata geçirildiği hizmetlerle ilgili bilgiler aktarılmasının ardından sona erdi.

Programın akabinde Bolu Valisi Ahmet Ümit ve eşi Şengül Ümit ile misafirler, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine karşı mücadele verdikleri esnada şehit düşen 251 vatandaşımız ve vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimiz için “Her ayın 15’inde 251 Hatim” programı kapsamında okunan ve bu ay ilimizde Yıldırım Beyazıd Camii’nde gerçekleşen 300 hatimin duası ve mevlid-i şerif programına katıldılar.