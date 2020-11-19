Vali Ümit, tedbirleri tek tek sıraladı

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası açıklanan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilimizde alınan kararları tek tek açıkladı.

Vali Ahmet Ümit yaptığı açıklamada ülkemizde ve ilimizde devam eden koronavirüs salgınına karşı bireysel ve toplumsal sağlığımızı koruyabilmemiz amacıyla koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler alındığını bildirdi.

TEDBİRLERİ TEK TEK SIRALADI

“Alınan tedbirlere hep beraber uyarak koronavirüsü birlikte yeneceğiz” diyen Vali Ümit ilimizde alınan tedbirleri şu şekilde sıraladı: “Üretim, imalat ve tedarik zincirleri aksamayacak şekilde hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İlk uygulama 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar yapılacaktır.

-Her hangi bir işyerinde çalıştığını belgeleyenler hariç; 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız sadece 10.00-13.00 saatleri arasında, 20 yaş altı (01.01.2001 doğum) vatandaşlarımız sadece 13.00-16.00 saatleri arasında meskenleri dışına çıkabileceklerdir.

-Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecektir.

-Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabileceklerdir.

-Sinema Salonlarının faaliyetleri 31.12.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

-Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmiştir.

-Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri saat 10.00 ila 20.00 arasında sadece paket servis veya gelal hizmeti verebileceklerdir.

-Saat 20.00'den sonra sadece telefon/online sipariş üzerine evlere paket servisi yapılabilecektir. Maskenin amacına uygun olarak kullunılabilmesi amacıyla, ilimiz genelinde önceden alınmış olan cadde ve sokaklarda çekirdek çitlenmesi, dondurma yenilmesi vb. her türlü gıdanın tüketilmesi yasakları ile sigara içme yasağı devam edecektir.

-Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama aynen devam edecektir.

-Koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbirlerle ilgili İl Hıfzıssıhha Meclisimizin Kararı Valiliğimizin internet adresi (www.bolu.gov.tr)nden görülebilecektir.”

Vali Ümit son olarak ise salgınla mücadelede alınan genel ve yerel tedbirlere titizlikle uyulması temennilerinde bulunarak tüm Bolulu halkına yüksek sabır ve hoşgörüleri dolayısıyla teşekkür etti.