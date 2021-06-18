Vali Ümit uyardı!

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 16 Haziran Çarşamba ve 9 Temmuz Cuma tarihleri arasında Ankara istikameti Yeniçağa-Dörtdivan üstyapı onarım çalışması yapılacağını duyurdu.

Vali Ümit uyardı!

Haber: Okay Özcan

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 16 Haziran Çarşamba ve 9 Temmuz Cuma tarihleri arasında Ankara istikameti Yeniçağa-Dörtdivan üstyapı onarım çalışması yapılacağını duyurdu. Vali Ümit yaptığı açıklamada, “16 Haziran Çarşamba ve 9 Temmuz Cuma tarihleri arasında Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeniçağa-Dörtdivan Kavşakları arasında üstyapı onarım çalışmaları yapılacağından ve geçişlerin İstanbul istikametinden çift yönlü verileceğinden sürücülerimizin tedbirli olmaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verdi.

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