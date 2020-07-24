Vali Ümit, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlarla bir araya geldi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında Bolu Dağı Polis Evi’nde gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar katıldı. Toplantıda ilimiz ve ilçelerdeki koronavirüs tedbirleri ve denetimleri, kaçak yapılar, KÖYDES projeleri, çevre, konut yangınları, Sosyal yardım faaliyetleri, orman ve anız yangınları, sulama kanallarında ve göletlerde boğulmanın engellenmesi konularıyla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. İlimiz genelinde yürütülen koronavirüs tedbirleri ve denetimleriyle ilgili Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Koronavirüs salgınından korunabilmek için herkesin maske, sosyal mesafe, hijyen tedbirlerine riayet etmesi, kalabalık yerlerden uzak durması ve gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları gerekiyor. Vatandaşlarımız, Kurban Bayramı’nı hastanede değil de aileleriyle birlikte geçirmeleri için pandemi kurallarına uymaya daha çok özen göstermelidir” dedi.

“KONUT YANGINLARINA KARŞI MODERN TEDBİRLER ALINSIN”

Mudurnu Alpagut Köyünde iki katlı ahşap evde meydana gelen iki çocuğun ölümü ile sonuçlanan yangının ardından Bolu Valisi Ahmet Ümit, konut yangınlarının önüne geçebilmek için modern tedbirlerin alınmasını istedi. Vali Ümit, “Öncelikle ahşap evler olmak üzere konut yangınlarının önüne geçebilmek için daha modern tedbirler alınması gerekir. Bu noktada ilk olarak vatandaşlarımızın konutlarının elektrik sistemlerini yeniden gözden geçirmeleri ve konutlara yangın alarm cihazları takmaları gerekir” dedi.

“MERA ALANLARINDA YAPILAŞMAYA İZİN VERMEYİN”

İmar Barışı'nın belirlemiş olduğu süreçten sonra yapılan ev ve benzeri kaçak yapıların yıkılacağını söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Mera alanlarında yeni yapı, çit vb işgaller varsa derhal bunlar kaldırılmalıdır. Yasal olarak yanlış olan şeylerin karşısında durmak her vatandaşın ve öncelikle bizim görevimiz. Kimseye bu konuda taviz verilmeyecek. Hepimiz vatandaşlarımızın, gelecek nesillerimizin, ve can dostlarımız olan hayvanların hakkını ve hukukunu korumakla mükellefiz” ifadelerine yer verdi.

Çevre denetimlerinin titizlikle sürdürülmesi gerektiğini belirten Ümit, köylerde ve mera alanlarında çevreye çöp atılmamasını, yetkililerin de gerekli kontrolleri yaparak çevre kirliliğine müsaade etmemesini istedi.

“ÖKSÜZ VE YETİM ÇOCUKLARIMIZA ÖZEN GÖSTERELİM”

Sosyal yardım faaliyetlerinde özellikle öksüz ve yetim çocukların tespit edilmesi ve onlarla sık sık bir araya gelinmesini isteyen Vali Ahmet Ümit, “Görev yaptığımız yerlerde en yakınımızdan en ücra köşeye kadar bütün garip, öksüz ve yetim, kimsesiz çocuklarımızı tespit etmeliyiz. Onlarla en az hafta bir kez bir araya gelerek sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinlemeli, gönüllerini almalıyız. Elimizdeki imkânları garibin, yetimin, öksüzün sorunlarını çözmek için kullanmalıyız. Devletimizin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda Bolu Valisi Ahmet Ümit, İçişleri Bakanlığı 2020 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Gerede Kaymakamlığı’ndan Ümraniye Kaymakamlığı’na atanan Cengiz Ünsal’a, Dörtdivan Kaymakamlığı’ndan Erzincan İliç Kaymakamlığı’na atanan Yusuf Kaptanoğlu’na ve Göynük Kaymakamlığı’ndan Batman Kozluk Kaymakamlığı'na atanan Eyyüp Güngör'e görev yaptıkları süre boyunca vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevlerinin hayırlı olmasını ve başarılarının devamını diledi.